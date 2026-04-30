Вратарь «Оренбурга» считает нормой пить пиво после матчей

Голкипер «Оренбурга» Богдан Овсянников выразил свое отношение к алкоголю.

– Какое у тебя отношение к алкоголю?

– Нейтральное. Выпить два бокала пива после игры – никаких проблем. Опять же, все зависит от календаря. Все должно быть в рамках разумного.

– Сигареты никто не выкуривает в раздевалке, как Щесны?

– Нет. Точно знаю, что сейчас не курят. Раньше курили, но сейчас другое поколение. Все более профессионально относятся к этому.