Вратарь «Оренбурга» считает нормой пить пиво после матчей

Голкипер «Оренбурга» Богдан Овсянников выразил свое отношение к алкоголю.
– Какое у тебя отношение к алкоголю?
– Нейтральное. Выпить два бокала пива после игры – никаких проблем. Опять же, все зависит от календаря. Все должно быть в рамках разумного.
– Сигареты никто не выкуривает в раздевалке, как Щесны?
– Нет. Точно знаю, что сейчас не курят. Раньше курили, но сейчас другое поколение. Все более профессионально относятся к этому.
- 27-летний игрок стоит 900 тысяч евро.
- В 26 матчах сезона РПЛ у Богдана 38 пропущенных голов.
- «Оренбург» борется за выживание.
Источник: «Советский спорт»