3 главных матча в карьере Аршавина

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выделил тройку главных матчей в карьере.

«По эмоциям это матч сборных России и Англии в Москве. Также финал Кубка УЕФА в 2008 году. И когда «Зенит» стал чемпионом в Раменском», – сказал Аршавин.