3 главных матча в карьере Аршавина

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выделил тройку главных матчей в карьере.
«По эмоциям это матч сборных России и Англии в Москве. Также финал Кубка УЕФА в 2008 году. И когда «Зенит» стал чемпионом в Раменском», – сказал Аршавин.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
Источник: ТАСС