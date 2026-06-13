Аршавин высказался о том, что ему не удалось сыграть на ЧМ

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин честно ответил, как относится к тому, что у него нет ни одного матча в финальных турнирах чемпионата мира.
– Вас это коробит? Что не было такого турнира в вашей карьере?
– Нет, не коробит. Просто как факт, и все.
– Ну как нет? Это же главный турнир. Вы сами говорили, что для вас как футболиста это суперважно.
– Естественно, было бы круто поиграть, но так, чтобы коробило… Это все равно какое-то чувство, усиленное какой-то печалью и завистью. Такого нет.
– На ваш взгляд, какой чемпионат мира для вас был наиболее близок?
– 2010. Там все от меня, в принципе, зависело.
– А 2002-й?
– Олег Иванович (Романцев) меня не взял изначально. Я был молодым, и то, что выбор был в пользу других игроков, – это было, наверное, адекватно.
А в 2006-м мы исправляли ситуацию, но не выправили. Надо было Словакию обыграть, но мы не смогли.
– Меня немного поражает тот факт, что футболист, которого мы все считаем главным игроком России, ни разу не играл на чемпионате мира.
– Ну, видишь, так бывает.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008. В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.