Аршавин высказался о том, что ему не удалось сыграть на ЧМ

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин честно ответил, как относится к тому, что у него нет ни одного матча в финальных турнирах чемпионата мира.

– Вас это коробит? Что не было такого турнира в вашей карьере?

– Нет, не коробит. Просто как факт, и все.

– Ну как нет? Это же главный турнир. Вы сами говорили, что для вас как футболиста это суперважно.

– Естественно, было бы круто поиграть, но так, чтобы коробило… Это все равно какое-то чувство, усиленное какой-то печалью и завистью. Такого нет.

– На ваш взгляд, какой чемпионат мира для вас был наиболее близок?

– 2010. Там все от меня, в принципе, зависело.

– А 2002-й?

– Олег Иванович (Романцев) меня не взял изначально. Я был молодым, и то, что выбор был в пользу других игроков, – это было, наверное, адекватно.

А в 2006-м мы исправляли ситуацию, но не выправили. Надо было Словакию обыграть, но мы не смогли.

– Меня немного поражает тот факт, что футболист, которого мы все считаем главным игроком России, ни разу не играл на чемпионате мира.

– Ну, видишь, так бывает.