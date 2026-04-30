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У Челестини есть 2 варианта после увольнения из ЦСКА

30 апреля, 20:55
6

Главный тренер Фабио Челестини может сменить ЦСКА на Испанию.

«Челестини может возглавить «Леванте» или «Хетафе»: агенты тренера готовят плацдарм для отступления Фабио на случай потенциального увольнения из ЦСКА. Они ведут переговоры с «Леванте» + «Хетафе», где коуч когда-то играл, о его возможном назначении. Об этом Челестини сам уведомил армейское начальство в середине апреля.

Первые же контакты именно с «Леванте» по данной теме стартовали около месяца назад (по «Хетафе» конкретики нет, кроме того, что посредники упоминали это название). Речь идет о том, чтобы принять команду уже в новом сезоне. Обсуждалась зарплата в размере 600-800 тысяч евро/год (оклад коуча на Песчаной – 1,7 мульта евро в год)» – написал источник.

  • Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
  • После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 12 матчах при 3 ничьих и 5 поражениях.
  • Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Леванте Хетафе Челестини Фабио
Комментарии (6)
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1777573156
Сразу подумал,что Карпов...Гнидич обычно сразу дешифровывается.
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bratskij
1777578244
Козлина ... пришел, развалил и свалил, чистый гейропец. Мудачина.
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Dr Metal
1777580561
Вот Николич за 1,7 по-любому остался бы
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Alexander.saf
1777583981
Без вариантов
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