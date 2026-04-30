У Челестини есть 2 варианта после увольнения из ЦСКА

Главный тренер Фабио Челестини может сменить ЦСКА на Испанию.
«Челестини может возглавить «Леванте» или «Хетафе»: агенты тренера готовят плацдарм для отступления Фабио на случай потенциального увольнения из ЦСКА. Они ведут переговоры с «Леванте» + «Хетафе», где коуч когда-то играл, о его возможном назначении. Об этом Челестини сам уведомил армейское начальство в середине апреля.
Первые же контакты именно с «Леванте» по данной теме стартовали около месяца назад (по «Хетафе» конкретики нет, кроме того, что посредники упоминали это название). Речь идет о том, чтобы принять команду уже в новом сезоне. Обсуждалась зарплата в размере 600-800 тысяч евро/год (оклад коуча на Песчаной – 1,7 мульта евро в год)» – написал источник.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 12 матчах при 3 ничьих и 5 поражениях.
- Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова