Реакция «Ахмата» на возможный уход Черчесова в «Спартак»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал слухи, что главным тренером Станиславом Черчесовым интересуются «Спартак» и «Локомотив».

«Не читаю никакие слухи и не хочу это даже комментировать. В контракте Черчесова нет никакой суммы компенсации за уход», – сказал Газзаев.