Реакция «Ахмата» на возможный уход Черчесова в «Спартак»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев прокомментировал слухи, что главным тренером Станиславом Черчесовым интересуются «Спартак» и «Локомотив».
«Не читаю никакие слухи и не хочу это даже комментировать. В контракте Черчесова нет никакой суммы компенсации за уход», – сказал Газзаев.
- Черчесов в августе заключил с «Ахматом» контракт до 2028 года.
- При нем команда поднялась из зоны вылета РПЛ на 9-е место в таблице.
- Черчесов в 2007 году приводил «Спартак» к серебру РПЛ, сменив по ходу сезона Владимира Федотова.
Источник: «Чемпионат»