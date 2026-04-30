Ожидания Семака от матча ЦСКА – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Сергей Богданович, впереди у «Зенита» матч с ЦСКА. Как вам кажется, что сейчас происходит с армейцами в чемпионате? Всe-таки шестое место в таблице, четыре матча без побед.

– Это спорт. Я думаю, что они прилагают все усилия для того, чтобы побеждать, играть лучше, но не всегда получается. Но то, что было, уже не имеет значения – команда настраивается на каждую следующую игру. И, естественно, игры с «Зенитом» для всех – это дополнительная мотивация. Поэтому есть для чего, ради кого играть, и я не сомневаюсь, что этот матч они проведут на максимуме своих возможностей.