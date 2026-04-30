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Ожидания Семака от матча ЦСКА – «Зенит»

30 апреля, 15:52
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Сергей Богданович, впереди у «Зенита» матч с ЦСКА. Как вам кажется, что сейчас происходит с армейцами в чемпионате? Всe-таки шестое место в таблице, четыре матча без побед.

– Это спорт. Я думаю, что они прилагают все усилия для того, чтобы побеждать, играть лучше, но не всегда получается. Но то, что было, уже не имеет значения – команда настраивается на каждую следующую игру. И, естественно, игры с «Зенитом» для всех – это дополнительная мотивация. Поэтому есть для чего, ради кого играть, и я не сомневаюсь, что этот матч они проведут на максимуме своих возможностей.

  • Игра пройдет в Москве 2 мая и начнется в 19:00 мск.
  • «Зенит» набрал 59 очков и занимает 2-е место в РПЛ, отставая на одно очко от лидирующего «Краснодара».
  • ЦСКА 6 мая сыграет со «Спартаком» в FONBET Кубке России.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Семак Сергей
Комментарии (5)
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Good_win_ФКСМ
1777556617
физрук: в этом матче очень надеюсь на свистунов и дедушку алешу...
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Бумбраш
1777556923
Ожидания Семака от матча ЦСКА – «Зенит» "Миллер согласует вопрос с судьями и все будет хорошо"
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Айболид
1777557434
"гуДалин" и "бумПараш"(Помойникофф) как всегда неразлучны . Либо эти два .идора в одной палате содержатся ,либо в один спальник пердят .
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Интерес
1777565979
Серёга,дрюкнут вас, а Миллер и миллерята тебе вердикт вынесут.Сам знаешь,какой,ибо срыв фальшака -это преступление перед человечеством.
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