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«Я не тупой»: Шварц высказался о трофеях в «Динамо»

Сегодня, 14:55
6

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о трофеях в московском клубе.

«Знаю, что многие ждут трофеев. Я понимаю это – я не тупой, но сейчас рано об этом говорить.

Проговорил ребятам, что надо создать атмосферу и стиль игры, который будет привит нашей команды. Правильнее будет сесть в конце сезона и подвести итоги», – сказал Шварц.

  • Шварц подписал контракт с бело-голубыми до лета 2029 года.
  • Он уже возглавлял московскую команду с 2020 по 2022 год.
  • Помимо «Динамо», он работал в «Герте», «Майнце» и «Нью-Йорк Ред Буллз».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (6)
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Император 1
1781870522
Ту.пой это тот, кто тебя в команду пригласил
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ilich55
1781870773
"сесть в конце сезона" А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь....
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Garrincha58
1781870855
Нельзя категорично так утверждать
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rash1959
1781872584
Не надо зарекаться, если стесняешься в этом признаться - спроси других.
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Прокс
1781874723
Ну!!у рядом, соседский клубочек,СраньТак,там тоже все тупые..как говорил Задорнов!!!!трофей они вы..брали!!!
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Бумбраш
1781877545
Ты не тупой,ты алчный
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