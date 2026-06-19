«Я не тупой»: Шварц высказался о трофеях в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц ответил на вопрос о трофеях в московском клубе.

«Знаю, что многие ждут трофеев. Я понимаю это – я не тупой, но сейчас рано об этом говорить.

Проговорил ребятам, что надо создать атмосферу и стиль игры, который будет привит нашей команды. Правильнее будет сесть в конце сезона и подвести итоги», – сказал Шварц.