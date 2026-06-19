«Рубин» взял на просмотр вингера «Крыльев» и защитника из Первой лиги

«Рубин» взял на просмотр двух игроков – вингера Владимира Хубулова и защитника Максима Игнатьева.

25-летний Хубулов по окончании минувшего сезона покинул «Крылья Советов». В сезоне-2025/26 хавбек провел за самарцев 9 матчей. Также он выступал за «Акрон», «Химки», «Аланию», «Зенит-2» и «Ахмат-2».

У 26-летнего Игнатьева этим летом истекает срок контракта со «Спартаком К». В сезоне-2025/26 он провел за клуб из Костромы 34 матча, забил 1 гол, сделал 8 ассистов.

Также «Рубин» объявил, что отправил своего воспитанника Аделя Тешкина в «Нефтехимик» на правах аренды до конца сезона-2026/27.

«Желаем Аделю успешно проявить себя на новом этапе карьеры. Удачи!» – говорится в сообщении клуба.