Сборная России выиграла турнир под эгидой УЕФА

РФС сообщил о победе юношеской сборной России на турнире УЕФА.

«Юношеская сборная России до 16 лет – победитель Турнира развития УЕФА.

Команда Валентина Гаввы завершила сбор в Казахстане крупной победой над страной-хозяйкой – 6:1.

Помимо уверенного старта в матче с Азербайджаном – 5:0, наши парни обыграли сверстников из Пакистана со счeтом 2:1.

Поздравляем нашу сборную», – написал РФС.