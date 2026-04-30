Сборная России выиграла турнир под эгидой УЕФА

РФС сообщил о победе юношеской сборной России на турнире УЕФА.
«Юношеская сборная России до 16 лет – победитель Турнира развития УЕФА.
Команда Валентина Гаввы завершила сбор в Казахстане крупной победой над страной-хозяйкой – 6:1.
Помимо уверенного старта в матче с Азербайджаном – 5:0, наши парни обыграли сверстников из Пакистана со счeтом 2:1.
Поздравляем нашу сборную», – написал РФС.
- Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
- Это произошло после начала СВО.
- РФС рассчитывает на снятие бана в 2026 году.
Источник: РФС