Дзюба опубликовал новое видео

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опубликовал видео в своем телеграм-канале. Он обратился к подписчикам.

«Всем привет. Ну что? Солнышко на районе. Наконец-таки весна. В Тольятти солнце, уже тепло, хорошо. Это очень круто. Стоило нам победить один раз – и сразу солнышко появилось. Дожди, да, дожди. Так что всем прекрасного настроения, шикарного дня.

У нас сегодня вечерняя тренировочка. Покушаем – и на тренировку. Всe, всех обнял-обнял-обнял. Спасибо всем за поздравления и всего-всего самого. Пока-пока, улыбаемся на позитивчике», – сказал Дзюба.