Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-легионер «Спартака» гордится, что его дети идеально говорят на русском

Экс-легионер «Спартака» гордится, что его дети идеально говорят на русском

30 апреля, 22:37
7

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился воспоминаниями от России.

– С какими эмоциями сейчас вспоминаете о жизни в России?

– Мне было очень хорошо. Десять лет прожил с семьей, играл в пяти городах. Мы чувствовали себя комфортно, поэтому остались только теплые воспоминания.

Самое большое богатство – в том, что мои дети говорят на русском языке без акцента. Благодаря учителям в школе и детских садах.

– У них есть российский паспорт?

– Они родились в Болгарии, но мы легко можем получить российский паспорт или вид на жительство. Сын прожил в России семь-восемь лет, дочка – пять. Никаких проблем.

– А вы?

– Я мог получить паспорт, но что-то не срослось. Документы сдавал, у меня все готово. Так что, если захочу, могу получить паспорт РФ.

  • Попов выступал за красно-белых в 2015–2018 годах. Также он играл за «Кубань», «Рубин», «Ростов» и «Сочи».
  • 38-летний экс-полузащитник сборной Болгарии завершил карьеру в этом сезоне.
  • Со «Спартаком» Попов брал РПЛ в 2017 году.

Еще по теме:
Ожидания босса «Динамо» от матча со «Спартаком»
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина 11
В борьбу за Головина могут вступить «Спартак» и «Краснодар» 13
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Болгария. Первая лига Спартак Попов Ивелин
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777580602
В первое своё посещение Болгарии жил в отеле у подножия Витоши, хозяин которого был вполне либеральный и прозападный человек.Одна дочь замужем за итальянцем,вторая-за немцем.В разговоре он поведал,что обоих дочерей он воспитал с прекрасным знанием русского языка и культуры.На вопрос,почему именно русский,он ответил,что для болгарина это единственный язык,на котором он может получить доступ ко всей мировой литературе.
Ответить
R_a_i_n
1777608005
Спасибо за шикарные голы, Ивелин. Паспорт получать не нужно.
Ответить
cska1948
1777615328
Получить российский паспорт для ЧЕГО, для коллекции?
Ответить
FFR
1777617305
Зачем им российский паспорт, если они живут не в России?
Ответить
СильныйМозг
1777617942
Комментарий скрыт модератором
Ответить
Главные новости
Галактионов честно ответил, почему не выпустил Мостового в старте против «Зенита»
13:07
1
Тренер ЦСКА двумя словами описал хамское поведение Рейса
12:53
Орлов прокомментировал сведения, что «Зенит» запретил Мостовому играть в старте «Локо»
12:43
2
Опытных судей РПЛ заподозрили в том, что они почувствовали конкуренцию и намеренно вредят молодым
11:24
2
Стало известно, кто виноват в неудобном времени матча «Спартак» – «Факел»
11:02
20
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
14
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
35
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Все новости
Все новости
ЦСКА призвали немедленно выгнать из команды основного защитника
13:29
1
Семак одним прилагательным описал победу «Зенита» над «Локомотивом»
12:31
Рабинер прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
12:19
1
Тренер «Зенита» объяснил уход Мостового в «Локомотив»
12:03
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
11:42
1
Экс-игрок ЦСКА и «Зенита» Зделар нашел работу в СНГ
11:35
1
Тренер «Оренбурга» описал поражение от «Динамо» одним прилагательным
11:13
Лапочкин прокомментировал нападение на топ-судью РПЛ
10:56
14
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
10:49
2
ВидеоРечь Игдисамова перед игроками ЦСКА после ничьей с «Рубином»
10:21
1
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:05
2
Семак заявил, что с судьями матча «Зенит» – «Локомотив» «будут разбираться»
09:44
35
Шварц прокомментировал драку «Динамо» с «Оренбургом»
09:37
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
09:32
1
«Как же я устал»: Круговой – после ничьей ЦСКА с «Рубином»
09:20
7
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
09:17
2
Тренер ЦСКА отреагировал на грязное поведение Рейса в матче с «Рубином»
00:33
7
«Вы издеваетесь, что ли?»: Мостовой – о пенальти в матче РПЛ
00:24
11
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
00:18
9
Игдисамов прокомментировал ничью ЦСКА с «Рубином»
Вчера, 23:49
1
Матч РПЛ завершился массовой дракой
Вчера, 23:38
5
ВидеоБосс «Динамо» одним прилагательным описал гол Окишора «Оренбургу»
Вчера, 23:26
Семак сформулировал, что не так с Глушенковым
Вчера, 23:15
5
Галактионов объяснил поражение «Локо» от «Зенита»
Вчера, 22:59
1
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:47
РПЛ. ЦСКА в меньшинстве удержал ничью с «Рубином» (1:1)
Вчера, 22:47
28
В «Динамо» прокомментировали переезд на «РЖД Арену»
Вчера, 22:24
2
Известен примерный срок дисквалификации Рейса из ЦСКА
Вчера, 22:13
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+