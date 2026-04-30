Экс-легионер «Спартака» гордится, что его дети идеально говорят на русском

Бывший полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился воспоминаниями от России.

– С какими эмоциями сейчас вспоминаете о жизни в России?

– Мне было очень хорошо. Десять лет прожил с семьей, играл в пяти городах. Мы чувствовали себя комфортно, поэтому остались только теплые воспоминания.

Самое большое богатство – в том, что мои дети говорят на русском языке без акцента. Благодаря учителям в школе и детских садах.

– У них есть российский паспорт?

– Они родились в Болгарии, но мы легко можем получить российский паспорт или вид на жительство. Сын прожил в России семь-восемь лет, дочка – пять. Никаких проблем.

– А вы?

– Я мог получить паспорт, но что-то не срослось. Документы сдавал, у меня все готово. Так что, если захочу, могу получить паспорт РФ.