Назван игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА в соцсетях сообщил о выборе лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Им признан нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

В первом полуфинальном матче против «Баварии» Дембеле оформил дубль и сделал голевой пас. Встреча завершилась победой «ПСЖ» со счетом 5:4.