Назван игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА в соцсетях сообщил о выборе лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Им признан нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.
В первом полуфинальном матче против «Баварии» Дембеле оформил дубль и сделал голевой пас. Встреча завершилась победой «ПСЖ» со счетом 5:4.
- Ответный матч состоится 6 мая в Мюнхене.
- В сезоне Лиги чемпионов у Дембеле 11 матчей, шесть голов, три результативных паса. Усман – действующий обладатель «Золотого мяча».
- «ПСЖ» защищает титул Лиги чемпионов, взятый в прошлом сезоне. В другом полуфинале этого сезона играют «Арсенал» и «Атлетико». Финал состоится в Будапеште 23 мая.
Источник: «Бомбардир»