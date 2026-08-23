Мор: «Спартак» не подходит к матчу с «Зенитом» в статусе аутсайдера»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор считает, что игра красно-белых с «Зенитом» в 5-м туре РПЛ может закончиться со счетом 2:2.

«Спартак» не подходит к матчу в статусе аутсайдера. Шансы у команд примерно равны. Красно‑белым небольшое преимущество дают домашние трибуны. Будет огонь – в этом я не сомневаюсь. Сложно сказать, кто победит. «Зенит» может отдать сопернику территорию, как это было с «Динамо».

Эта игра будет потом очень долго обсуждаться. Будут стычки и много желтых карточек. Голы будут обязательно. Считаю, что будет результативная ничья 2:2», – сказал Мор.