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Эдуард Мор
Эдуард Мор
Завершил карьеру
4 октября 1977 (48)
| Защитник
185 см | 83 кг
Россия
Статистика
Новости
Мор: «Спартак» не подходит к матчу с «Зенитом» в статусе аутсайдера»
23 августа
12
Мор объяснил, почему верит в финиш «Спартака» в топ-3 РПЛ
18 апреля
2
Мор: «Заболотный – не уровень «Спартака»
26 марта
55
Названы 11 футболистов, заслуживших сыграть за сборную России в мартовских матчах
11 марта
4
«Спартаку» предложили другого иностранного тренера – Аршавин сказал, что специалиста перехватит «Барселона»
16 января
4
Мор объяснил, почему он не в восторге от назначения Карседо в «Спартак»
6 января
1
Оценены шансы Романова остаться на посту главного тренера «Спартака»
2025.11.29 00:16
4
Эдуард Мор назвал русских Анчелотти и Гвардиолу
2025.11.22 00:36
3
Экс-спартаковец Мор: «После квадратов Романцева блевали даже самые выносливые»
2025.10.17 19:57
5
Мор высказался о стабилизации схемы игры «Спартака» Станковичем
2025.08.25 13:18
1
Мор назвал три команды, которые будут бороться за титул в РПЛ в новом сезоне
2025.06.23 11:08
7
Мор объяснил, почему болельщики «Динамо» должны быть довольны приходом Карпина
2025.06.13 12:28
4
Мор составил топ-3 лучших российских вратарей
2025.05.08 23:23
2
Мор назвал общую проблему «Динамо», ЦСКА и «Локомотива»
2025.04.04 09:52
Мор высказался о настрое сборной России на матч с Гренадой
2025.03.11 09:32
Мор сказал, когда Батракову нужно уезжать в Европу
2025.03.07 12:01
2
Мор сделал прогноз на топ-3 РПЛ
2025.02.16 18:04
1
Мор назвал ушедшего из РПЛ зимой легионера, по которому будет скучать
2025.01.30 15:05
Мор назвал отличие молодых российских игроков от сверстников из «Барселоны»
2025.01.13 10:08
6
Мор оценил шансы «Ростова» и «Спартака» перед матчем Фонбет Кубка России
2024.11.27 10:30
5
Мор сказал, сколько голов Россия забьет Сирии
2024.11.19 08:30
1
Мор – об Осинькине: «Если на местах кто-то пытается тебя убрать, то тебя уберут в итоге»
2024.11.05 08:00
1
Мор – о матче ЦСКА – «Спартак»: «Николич перемудрил немножко и сам себя перехитрил»
2024.11.04 09:59
7
Мор высказался о возможности ухода Файзуллаева из ЦСКА
2024.10.30 09:56
3
Мор рассказал, зачем Дзюба нужен «Акрону»
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Мор сказал, когда Глушенков перейдет в клуб Ла Лиги
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Мор объяснил, почему Довбня не подходит «Спартаку»
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Мор прокомментировал возможное увольнение Талалаева из «Химок»
2024.06.11 10:55
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