Мор назвал отличие молодых российских игроков от сверстников из «Барселоны»

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что молодым российским футболистам не хватает скромности.

«Российские футболисты расслабляются, как только заиграют на высоком уровне. Может быть, Алексей Батраков – исключение. А остальные считают так: «У меня в жизни все хорошо, а вы сами думайте, как меня использовать на поле».

Я уверен, что талантом российские футболисты мало чем уступают молодежи «Барселоны». А вот в плане психологии и спортивного воспитания – огромная разница. Что отличает воспитанника «Барселоны» в первую очередь? Скромность и еще раз скромность. У наших игроков скромности ноль», – сказал Мор.