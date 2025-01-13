Мор назвал отличие молодых российских игроков от сверстников из «Барселоны»

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что молодым российским футболистам не хватает скромности.
«Российские футболисты расслабляются, как только заиграют на высоком уровне. Может быть, Алексей Батраков – исключение. А остальные считают так: «У меня в жизни все хорошо, а вы сами думайте, как меня использовать на поле».
Я уверен, что талантом российские футболисты мало чем уступают молодежи «Барселоны». А вот в плане психологии и спортивного воспитания – огромная разница. Что отличает воспитанника «Барселоны» в первую очередь? Скромность и еще раз скромность. У наших игроков скромности ноль», – сказал Мор.
- В финале Суперкубка Испании «Реал» – «Барселона» (2:5) у победителей мячи забили 17‑летний Ламин Ямаль и 21‑летний Алехандро Бальде.
- 19-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в этом сезоне, забил 11 голов, отдал 8 передач.