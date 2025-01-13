Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Мор назвал отличие молодых российских игроков от сверстников из «Барселоны»

    Мор назвал отличие молодых российских игроков от сверстников из «Барселоны»

    Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор считает, что молодым российским футболистам не хватает скромности.

    «Российские футболисты расслабляются, как только заиграют на высоком уровне. Может быть, Алексей Батраков – исключение. А остальные считают так: «У меня в жизни все хорошо, а вы сами думайте, как меня использовать на поле».

    Я уверен, что талантом российские футболисты мало чем уступают молодежи «Барселоны». А вот в плане психологии и спортивного воспитания – огромная разница. Что отличает воспитанника «Барселоны» в первую очередь? Скромность и еще раз скромность. У наших игроков скромности ноль», – сказал Мор.

    • В финале Суперкубка Испании «Реал»«Барселона» (2:5) у победителей мячи забили 17‑летний Ламин Ямаль и 21‑летний Алехандро Бальде.
    • 19-летний Алексей Батраков провел за «Локомотив» 23 матча в этом сезоне, забил 11 голов, отдал 8 передач.

    Новости по теме
    Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала об объективизации женщин на ТВ: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся»
    Гаджиев отреагировал на возможное назначение Семака главным тренером сборной России
    Литвинов сказал, кого в «Спартаке» мог бы сыграть актер Александр Петров 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2025 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ScarlettOgusania
    1736756074
    на одной скромности далеко не уедешь... талантом молодые российские игроки, может, и не отличаются от игроков Барсы, но работоспособностью и стремлением к прогрессу сильно отличаются... наши игроки чересчур самонадеяны и самоуспокоены, агенты выбивают им (и себе любимым) сумасшедшие контракты - жизнь удалась, к чему стремиться, если халява лезет в карман сама... молодые футболисты играют в закрытой лиге, а большую часть их работы выполняют на поле легионеры... функционеры иностранных команд это прекрасно видят, потому и оценивают функционал наших игроков довольно посредственно, собственно, результат на лицо - таланты зарываются в командах РПЛ...
    Ответить
    Чермындыр
    1736758493
    Есть такое понятие как "трудовая дисциплина". Так вот в России этот показатель крайне низок, какую область деятельности не возьми. Никто ничего не хочет делать, все хотят только получать бабло и сидеть на жопе ровно. Это при раннем и послевоенном СССР была пропаганда труда, и молодежь строила БАМ, гидроэлектростанции, исследовала месторождения. А сейчас со всех экранов главная тема - ни...я не делать, урвать контракт пожирнее и все, жизнь удалась, вана бьютифул лайф. Так что футболисты - обычные люди с низкой трудовой дисциплиной, как и большинство в стране
    Ответить
    NewLife
    1736761878
    Учитесь скромности у Моста и зюбы и превзойдете барселону))
    Ответить
    alefreddy
    1736779156
    а где они наши таланты кроме Батракова
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 