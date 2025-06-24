Григорян объяснил, зачем «Спартаку» нужен Сергеев

Российский тренер Александр Григорян высказался о возможном переходе нападающего Ивана Сергеева в «Спартак» из «Крыльев Советов».
«Иван Сергеев по стилистике очень здорово подходит «Спартаку». Команде нужен игровичок на позицию центрального нападающего. А Сергеев относится именно к такой породе. Я вижу его в «Спартаке». Наверное, красно‑белые хотели габаритного форварда. Но и Сергеев может принести пользу «Спартаку», – сказал Григорян.
- 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
- Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока самарцев 400 миллионов рублей.
- Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что Сергеев не появится на летних сборах команды и в ближайшее время станет игроком другого клуба.
Источник: «Матч ТВ»