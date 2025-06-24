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Григорян объяснил, зачем «Спартаку» нужен Сергеев

Сегодня, 08:07
10

Российский тренер Александр Григорян высказался о возможном переходе нападающего Ивана Сергеева в «Спартак» из «Крыльев Советов».

«Иван Сергеев по стилистике очень здорово подходит «Спартаку». Команде нужен игровичок на позицию центрального нападающего. А Сергеев относится именно к такой породе. Я вижу его в «Спартаке». Наверное, красно‑белые хотели габаритного форварда. Но и Сергеев может принести пользу «Спартаку», – сказал Григорян.

  • 30-летний Сергеев в минувшем сезоне провел за «Зенит» и «Крылья Советов» 30 матчей, забил 9 голов, отдал 3 передачи.
  • Сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за игрока самарцев 400 миллионов рублей.
  • Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что Сергеев не появится на летних сборах команды и в ближайшее время станет игроком другого клуба.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Сергеев Иван Григорян Александр
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Комментарии (10)
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ilich55
1750744702
Ванька любой команде принесёт пользу.
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k611
1750746540
Смогут ли договориться, вот в чем вопрос...
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oyabun
1750748581
Это какая то новая позиция на поле - игровичок ))
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R_a_i_n
1750749544
Когда балласт распродавать будут!
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Freyd
1750749916
Говорил что в Спартак 99% не пойдет,1% остался
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evgevg13
1750752009
Ну если только Григорян сказал... Все таки лучший тренер всех времён и народов.
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ivany4
1750752486
Объяснение на уровне - пейте дети молоко будете здоровы.)) Игровичков в команде хватает и без Сергеева. Вероятно Заболотный нужен как таран и заводила. В отсутствии техники он способен навязать силовую борьбу на грани фола, ну а там как судья свиснет. Видимо Станкович видел его в этом качестве. Сейчас с основой на сборе Быковский, Дмитриев, Зорин и Пяткин(Тюмень). Возможно кто-то поинтересней 30+ игроков окажется. А покупка Сергеева ни вашим ни нашим, и видится только в одном - вариативность замены в игре.
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alp
1750752618
так себе усиление..
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да помойка, да позор
1750754217
ваня не упустит своего, болотным заложил и ручкой помахал, а они блохастые соболёнка купили, скоро как бакаев начнет прыгать по командам
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SLADE2019
1750755318
Лично я, с Григоряном согласен. Сергеев лишним не будет, другое дело, пойдет ли он?
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