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  • Мостовой указал на главную проблему российского футбола: «Мы себя извращаем, хватит!»

Мостовой указал на главную проблему российского футбола: «Мы себя извращаем, хватит!»

24 июня 2025, 01:11
17

Александр Мостовой порассуждал о зарплатах в российском футболе.

«Мне не кажется, а это так и есть – проблема нашего футбола в том, что мы платим своим игрокам очень большие деньги. Поэтому никто и не играет из наших в Европе.

Не надо извращать российских футболистов большими зарплатами – у нас обычный футболист, забивая три гола, получает больше, чем Давид Вилья в «Барселоне», когда забивал по 50 голов за сезон.

Границы стерты и мы себя извращаем, хватит! Мы не можем платить своим игрокам зарплату больше, чем в европейских грандах», – сказал бывший спартаковец.

  • 56-летний Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • В прошлом году Александр проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (17)
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Snek
1750721333
Так это проблема лимита и агентской ОПГ в целом. Лимит они убрать не дадут, потому что это кормушка с большим попилом государственных денег. Причём если ты в другой сфере попилишь, рано или поздно тебя набутылят, там важно успеешь ты раньше набутыливания свалить с награбленным добром за границу или нет. А в футболе, этот попил совершенно официальный. То есть агенты втюхивают брёвен с российским паспортом за баснословные деньги и всё честно. Но только Мостовой, да и никто в футболе из медиаличностей это не скажет, потому что ОПГ быстро набутылит любого того, кто решил открыть глаза нашему престарелому царю.
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нейтральныйкакникто
1750728115
Мостовой забыл сказать , что и легионерам платят бОльшие деньги чем в Европе -переплачивают, что бы их заманить.
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boris63
1750732973
Вполне разумное высказывание Мостового.
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TOMSON
1750740258
Данный ценик от того, что качественных игроков все меньше и меньше. Советские закончились Российских не воспитали.
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Semenycch
1750740763
Все дело в очень слабом детско-юношеском футболе! У нас мало талантливой молодежи! А мало талантов потому, что зарплата у тренеров детского футбола мизерная! Нужно изменить оплату труда детского тренера и все постепенно встанет на нормальные рельсы. Разница с Бразилией или Аргентиной в том, что там малолетним талантам почти всегда из нищих семей тренер и не требуется! Дети играют во дворах, на пустырях, на пляжах и при том круглый год, это такой конвейер талантов, что сборная Бразилии сейчас способна собрать 4 состава и каждый может бороться за медали ЧМ! А мы один нормальный состав набираем тяжело! Чиновники РФС должны думать не о деньгах, а о развитии детско-юношеского футбола!
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Plyash
1750743600
Всё дело в том , что во всём мире платят за работу на поле и за титулы , завоёванные этой работой . А у нас за шлифовку скамейки 1 - 1,5 ляма платят . Взгляните , на каких авто ездят футболёры , у них нет дач на 6 сотках, зато есть виллы на гектарах земли . Каждый год мы читаем , где отдыхают уставшие от игры в футбол , подчёркиваю - от игры , и "радуемся" за них . Читаем , как за сезон 18 - 20-летние пацанчики могут позволить себе то , что не могут себе позволить работники оборонки или армии . Как в известном фильме - "Кто не работает , тот ест" . Соглашусь я на сей раз с Мостовым , избаловали наших футболёров чиновники от футбола, но ведь что бы их избаловать , надо создать такую возможность , да и про себя , любимых , не забывать . Вот над чем надо задуматься .
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k611
1750746437
Трудно не согласиться. Часть денег можно было бы перебросить на зарплату детским тренерам и развитие детского футбола.
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FFR
1750749925
Как только уберут лимит на легионеры (если уберут конечно), зарплаты российских футболистов упадут значительно.
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Городовой
1750758880
Шурик снова в образе! Мы не можем платить своим игрокам! Мы извращаем... Отец российского футбола. Театр одного актера радует публику.
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Mirak92
1750778172
Мост опять накатил. Хотя тут, есть доля правды на его устах
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