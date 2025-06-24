Мостовой указал на главную проблему российского футбола: «Мы себя извращаем, хватит!»

Александр Мостовой порассуждал о зарплатах в российском футболе.

«Мне не кажется, а это так и есть – проблема нашего футбола в том, что мы платим своим игрокам очень большие деньги. Поэтому никто и не играет из наших в Европе.

Не надо извращать российских футболистов большими зарплатами – у нас обычный футболист, забивая три гола, получает больше, чем Давид Вилья в «Барселоне», когда забивал по 50 голов за сезон.

Границы стерты и мы себя извращаем, хватит! Мы не можем платить своим игрокам зарплату больше, чем в европейских грандах», – сказал бывший спартаковец.