Мор назвал ушедшего из РПЛ зимой легионера, по которому будет скучать

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор высказался о легионерах, которые покинул РПЛ нынешней зимой.

«Кроме Клаудиньо, не о ком скучать из тех легионеров, которые уходят этой зимой. Даже хорошо, что они уехали. Взамен наши клубы приобретают более интересных футболистов. Луис Энрике в «Зените», Иван Илич в «Спартаке». Я уверен, что другие ведущие клубы РПЛ тоже возьмут футболистов такого уровня», – сказал Мор.