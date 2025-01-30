Мор назвал ушедшего из РПЛ зимой легионера, по которому будет скучать

Бывший защитник «Спартака» и «Сатурна» Эдуард Мор высказался о легионерах, которые покинул РПЛ нынешней зимой.
«Кроме Клаудиньо, не о ком скучать из тех легионеров, которые уходят этой зимой. Даже хорошо, что они уехали. Взамен наши клубы приобретают более интересных футболистов. Луис Энрике в «Зените», Иван Илич в «Спартаке». Я уверен, что другие ведущие клубы РПЛ тоже возьмут футболистов такого уровня», – сказал Мор.
- «Зенит» продал 27-летнего Клаудиньо в «Аль-Садд» за 20 миллионов евро.
- Бразилец выступал за российский клуб с августа 2021 года и у него есть паспорт РФ.
- 24-летний Луис Энрике, перешедший в «Зенит», провел в прошлом году за «Ботафого» 55 матчей, забил 12 голов, отдал 6 передач. Также он выиграл чемпионат Бразилии и Кубок Либертадорес.
- «Зенит» сообщил, что сделка состоялась в рамках размена игроками. Клуб отдал «Ботафого» Артура и Вендела. Последний перейдет в бразильский клуб летом.
- По информации Transfermarkt, Луис Энрике обошелся «Зениту» в 33 миллиона евро.
- 23-летний Иван Илич может перейти в «Спартак». В этом сезоне он провел за «Торино» 13 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 миллионов евро.