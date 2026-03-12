Реакция фанатов «Зенита» на побег Клаудиньо из Катара

12 марта, 20:35
10

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на информацию, что полузащитник «Аль-Садда» Клаудиньо сбежал из Катара.

«Вернем гражданина России домой?» – написали петербургские болельщики.

  • Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» из «Зенита» зимой 2025 года. Катарцы заплатили за бразильского полузащитника 20 миллионов евро.
  • Бразилец выступал за петербургский клуб с лета 2021 года. Клаудиньо провел за «Зенит» 124 матча, отметился 21 забитым мячом, а также 31 результативной передачей.
  • Катар подвергается военным атакам Ирана. Таким образом исламская республика отвечает на удары со стороны США и Израиля.

Источник: телеграм-канал «Кафешка»
Россия. Премьер-лига Катар. Лига звезд Аль-Садд Зенит Клаудиньо
Комментарии (10)
Бумбраш
1773338328
Не гражданин он нам,гн.да .....
Император Бомжей
1773339235
Кафешка, это чмошное онлайн сообщество, которое имеет псевдо отношение к Зениту? Оно создано даунами, для даунов!
СильныйМозг
1773342216
Если честно, то об этом объединение услышал на бомбардире. Может сами про себя пишут?
Good_win_ФКСМ
1773344707
да, верните, сразу же в военкомат Петроградского района))) местный военком будет рад пополнению ...
Mirak92
1773347535
Кафешка опять под солями
ScarlettOgusania
1773347701
Канчельскис, в пустыне Сахара снег выпал сегодня...) что ты там обещал..?))
boris63
1773376847
Такие "граждане" России нам даром не нужны.
