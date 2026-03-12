Реакция фанатов «Зенита» на побег Клаудиньо из Катара

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» отреагировало на информацию, что полузащитник «Аль-Садда» Клаудиньо сбежал из Катара.
«Вернем гражданина России домой?» – написали петербургские болельщики.
- Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» из «Зенита» зимой 2025 года. Катарцы заплатили за бразильского полузащитника 20 миллионов евро.
- Бразилец выступал за петербургский клуб с лета 2021 года. Клаудиньо провел за «Зенит» 124 матча, отметился 21 забитым мячом, а также 31 результативной передачей.
- Катар подвергается военным атакам Ирана. Таким образом исламская республика отвечает на удары со стороны США и Израиля.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»