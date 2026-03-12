Экс-зенитовец Клаудиньо сбежал из атакуемого Катара

«Аль-Садд» сообщил, что Клаудиньо уехал из Катара по личным причинам.
Катарский «Аль-Садд» заявил, что полузащитник Клаудиньо покинул страну вместе с семьей из-за личных обстоятельств. Клуб добавил, что поддерживает связь с игроком и обсуждает его возвращение в Доху.
«В свете некоторых личных обстоятельств, с которыми столкнулся Клаудиньо, вчера он покинул Катар со своей семьeй. Однако клуб поддерживает с ним связь по поводу скорейшего возвращения в Доху», – написано в заявлении.
- Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» из «Зенита» зимой 2025 года.
- Бразилец выступал за петербургский клуб с лета 2021 года.
- Катар подвергается военным атакам Ирана.
Источник: «Бомбардир»