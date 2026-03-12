Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-зенитовец Клаудиньо сбежал из атакуемого Катара

12 марта, 19:45
3

«Аль-Садд» сообщил, что Клаудиньо уехал из Катара по личным причинам.

Катарский «Аль-Садд» заявил, что полузащитник Клаудиньо покинул страну вместе с семьей из-за личных обстоятельств. Клуб добавил, что поддерживает связь с игроком и обсуждает его возвращение в Доху.

«В свете некоторых личных обстоятельств, с которыми столкнулся Клаудиньо, вчера он покинул Катар со своей семьeй. Однако клуб поддерживает с ним связь по поводу скорейшего возвращения в Доху», – написано в заявлении.

  • Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» из «Зенита» зимой 2025 года.
  • Бразилец выступал за петербургский клуб с лета 2021 года.
  • Катар подвергается военным атакам Ирана.

Еще по теме:
Реакция фанатов «Зенита» на побег Клаудиньо из Катара 10
Клаудиньо недоволен своим положением в «Аль-Садде»: подробности 7
Клаудиньо тепло обратился к болельщикам «Зенита» 3
Источник: «Бомбардир»
Катар. Лига звезд Россия. Премьер-лига Аль-Садд Зенит Клаудиньо
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1773336113
Обдристался,а надо то было около НПЗ,газовых не шататься,да с пендосами не якшаться..клава одним словом
Ответить
Император Бомжей
1773336541
Что значит подвергается атакам Ирана?))) Иран сам атакован с территорий всего, чего можно Иран, защищает свои интересы в регионе
Ответить
c 7890
1773355610
"Клаудиньо сбежал "--- А он что, обязан рисковать семьей под ударами беспилотников ? В его контракте есть такое условие ?
Ответить
Главные новости
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
1
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
2
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
10
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Все новости
Все новости
Экс-зенитовец Клаудиньо сбежал из атакуемого Катара
12 марта
3
Клаудиньо недоволен своим положением в «Аль-Садде»: подробности
16 февраля
7
ФотоЛидер чемпионата Катара подписал парня Люси Чеботиной, игравшего в РПЛ
11 января
9
ФотоКатарский «Аль-Садд» назначил экс-тренера «Зенита»
2025.11.13 15:49
1
Экс-тренер «Зенита» возглавит команду Клаудиньо из Катара
2025.11.10 21:47
1
ФотоФирмино сменил Саудовскую Аравию на Катар
2025.07.23 22:12
Бывшая звезда «Ливерпуля» перейдет в клуб Клаудиньо
2025.07.13 16:30
ФотоЧемпион Европы-2020 Верратти сменил клуб
2025.07.08 08:41
1
Клаудиньо озвучил свою цель в «Аль-Садде»
2025.01.24 23:23
3
ФотоНазван срок контракта Клаудиньо с «Аль-Саддом»
2025.01.24 08:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 