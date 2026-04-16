Промах экс-зенитовца не позволил «Аль-Садду» выйти в полуфинал азиатской ЛЧ

«Аль-Садд» уступил «Виссел Кобе» в четвертьфинале Лиги чемпионов Азии после промаха Клаудиньо в серии пенальти.
Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3. Роберто Фирмино, нападающий «Виссел Кобе», забил гол и сделал результативную передачу.
В серии пенальти «Аль-Садд» не реализовал один удар. Клаудиньо, полузащитник катарского клуба и бывший игрок «Зенита», пробил выше ворот. После этого «Виссел Кобе» вышел в полуфинал турнира.
- Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» из «Зенита» зимой 2025 года. Катарцы заплатили за бразильского полузащитника 20 миллионов евро.
- Бразилец выступал за петербургский клуб с лета 2021 года.
- Клаудиньо провел за «Зенит» 124 матча, отметился 21 забитым мячом, а также 31 результативной передачей.
