  • Промах экс-зенитовца не позволил «Аль-Садду» выйти в полуфинал азиатской ЛЧ

Промах экс-зенитовца не позволил «Аль-Садду» выйти в полуфинал азиатской ЛЧ

Вчера, 23:22

«Аль-Садд» уступил «Виссел Кобе» в четвертьфинале Лиги чемпионов Азии после промаха Клаудиньо в серии пенальти.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3. Роберто Фирмино, нападающий «Виссел Кобе», забил гол и сделал результативную передачу.

В серии пенальти «Аль-Садд» не реализовал один удар. Клаудиньо, полузащитник катарского клуба и бывший игрок «Зенита», пробил выше ворот. После этого «Виссел Кобе» вышел в полуфинал турнира.

  • Клаудиньо перешел в «Аль-Садд» из «Зенита» зимой 2025 года. Катарцы заплатили за бразильского полузащитника 20 миллионов евро.
  • Бразилец выступал за петербургский клуб с лета 2021 года.
  • Клаудиньо провел за «Зенит» 124 матча, отметился 21 забитым мячом, а также 31 результативной передачей.

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Катар. Лига звезд Аль-Садд Зенит Клаудиньо
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
