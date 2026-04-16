Промах экс-зенитовца не позволил «Аль-Садду» выйти в полуфинал азиатской ЛЧ

«Аль-Садд» уступил «Виссел Кобе» в четвертьфинале Лиги чемпионов Азии после промаха Клаудиньо в серии пенальти.

Основное время матча завершилось вничью со счетом 3:3. Роберто Фирмино, нападающий «Виссел Кобе», забил гол и сделал результативную передачу.

В серии пенальти «Аль-Садд» не реализовал один удар. Клаудиньо, полузащитник катарского клуба и бывший игрок «Зенита», пробил выше ворот. После этого «Виссел Кобе» вышел в полуфинал турнира.