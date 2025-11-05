Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ

Сегодня, 18:18

«Шанхай Шэньхуа» потерпел гостевое поражение от «Джохора» в 4-м туре Лиги чемпионов АФК.

Команда Леонида Слуцкого проиграла со счетом 1:3, забив единственный гол с пенальти.

У малайзийцев дубль оформил Хонатан Сильва, поигравший за «Рому», «Хетафе», «Леганес»

Лига чемпионов АФК Элит. Группа Восток. 4 тур
Джохор - Шанхай Шэньхуа - 3:1 (0:0)
Голы: 1:0 - Х. Сильва, 48; 2:0 - O. Arribas , 63; 2:1 - S. Mineiro , 71 (с пенальти); 3:1 - Х. Сильва, 87.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая 3
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ 26
«Шанхай» Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Шанхай Шэньхуа Джохор Слуцкий Леонид
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Челестини прокомментировал кубковое поражение ЦСКА от «Динамо Мх»
21:09
ФотоФанаты «Зенита» красиво ответили на кричалку про позор российского футбола
20:57
4
ВидеоВ ЦСКА обрушились на судей из-за пенальти в кубковом матче с «Динамо Мх»
20:47
6
«Реал» договорился с защитником «Баварии»
20:36
Мусаев стал автором уникального достижения в «Краснодаре»
20:26
1
Кубок России. ЦСКА в первом четвертьфинале Пути РПЛ проиграл махачкалинскому «Динамо» (0:1)
20:14
23
Бубнов уличил спартаковца в симуляции: «Его надо брать в театр»
19:57
10
В Первой лиге сменился лидер
19:45
Быстров – о тренере РПЛ: «Ты дебил, если хочешь с таким составом играть в атакующий футбол»
19:19
7
Видео«Вот с такими дровами приходится»: Хабиб смотрел матч «Ливерпуль» – «Реал» с Махачевым
18:51
Все новости
Все новости
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ
18:18
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл 2 из 10 последних матчей
1 октября
5
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на старте азиатской ЛЧ
16 сентября
ВидеоРоналду разговаривал сам с собой после вылета из азиатской Лиги чемпионов
1 мая
6
Роналду отреагировал на вылет из азиатской Лиги чемпионов
1 мая
«Аль-Наср» Роналду вылетел из азиатской Лиги чемпионов
30 апреля
934-й гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в полуфинал Лиги чемпионов
27 апреля
5
«Шэньхуа» потерпел самое крупное поражение при Слуцком и вылетел из азиатской Лиги чемпионов
12 марта
4
Роналду забил больше голов после наступления 30-летия, чем до него
11 марта
1
Роналду отреагировал на выход «Аль-Насра» в 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов
11 марта
927-й гол Роналду помог «Аль-Насру» пройти в Лиге чемпионов команду Божовича
10 марта
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл первый матч 1/8 финала азиатской ЛЧ
5 марта
2
«Пахтакор» сенсационно победил в ЛЧ «Аль-Хиляль» благодаря голу экс-игрока «Ротора»
4 марта
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
21 февраля
4
Команда Слуцкого вышла в плей-офф азиатской ЛЧ из-за того, что конкурент снялся с турнира
19 февраля
4
Слуцкий прокомментировал результаты «Шанхай Шэньхуа» в азиатской ЛЧ
19 февраля
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ
18 февраля
1
«Аль-Наср» без Роналду не забил 3-й команде Ирана в азиатской Лиге чемпионов
17 февраля
Лига чемпионов Азии. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл в Японии (0:1) и рискует остаться без плей-офф
12 февраля
3
922-й и 923-й голы Роналду помогли «Аль-Насру» крупно победить в ЛЧ (4:0)
3 февраля
1
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ и оказался вне зоны плей-офф
2024.12.04 17:17
«Аль-Наср» без Роналду проиграл в азиатской Лиге чемпионов
2024.12.03 00:24
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской Лиге чемпионов
2024.11.27 16:08
1
Роналду ответил на поздравление Маска
2024.11.27 11:30
Илон Маск поздравил Роналду
2024.11.26 15:30
Реакция Роналду на победу «Аль-Насра» в матче азиатской ЛЧ благодаря его дублю
2024.11.26 01:00
1
Дубль Роналду помог «Аль-Насру» победить «Аль-Гарафу» в азиатской ЛЧ
2024.11.25 21:06
ВидеоБолельщик стянул кольцо с пальца Неймара во время приветствия
2024.11.08 09:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 