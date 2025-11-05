«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл в азиатской ЛЧ

«Шанхай Шэньхуа» потерпел гостевое поражение от «Джохора» в 4-м туре Лиги чемпионов АФК.
Команда Леонида Слуцкого проиграла со счетом 1:3, забив единственный гол с пенальти.
У малайзийцев дубль оформил Хонатан Сильва, поигравший за «Рому», «Хетафе», «Леганес»
Лига чемпионов АФК Элит. Группа Восток. 4 тур
Джохор - Шанхай Шэньхуа - 3:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Х. Сильва, 48; 2:0 - O. Arribas , 63; 2:1 - S. Mineiro , 71 (с пенальти); 3:1 - Х. Сильва, 87.
Источник: «Бомбардир»