Бубнов – о Радимове: «Вообще никакой был!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не согласился с мнением Леонида Слуцкого о Владиславе Радимове.

– Как сказал Слуцкий, Батраков и Кисляк уступают по уровню Радимову.

– Ой. Сейчас… Он когда это сказал, я подумал, может, ошибся, может быть, в каком-то состоянии был. Слуцкий вроде не пьeт. Но такое залепить, что Батраков и Кисляк – это даже не 10% Радимова.

Когда Влад начинал карьеру, я его не видел, я во Франции был. Но когда приехал, я видел, как он играл, будучи футболистом зрелым. А недавно посмотрел, когда он только начинал, но уже был игроком стартового состава ЦСКА.

Они со «Спартаком» играли. Мне там [говорили]: «Радимов, Радимов, Радимов». Какой там Радимов с Батраковым? Это Радимов – 10% Батракова с Кисляком. Вообще никакой был! Никакой.