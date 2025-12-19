Бубнов – о Радимове: «Вообще никакой был!»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не согласился с мнением Леонида Слуцкого о Владиславе Радимове.
– Как сказал Слуцкий, Батраков и Кисляк уступают по уровню Радимову.
– Ой. Сейчас… Он когда это сказал, я подумал, может, ошибся, может быть, в каком-то состоянии был. Слуцкий вроде не пьeт. Но такое залепить, что Батраков и Кисляк – это даже не 10% Радимова.
Когда Влад начинал карьеру, я его не видел, я во Франции был. Но когда приехал, я видел, как он играл, будучи футболистом зрелым. А недавно посмотрел, когда он только начинал, но уже был игроком стартового состава ЦСКА.
Они со «Спартаком» играли. Мне там [говорили]: «Радимов, Радимов, Радимов». Какой там Радимов с Батраковым? Это Радимов – 10% Батракова с Кисляком. Вообще никакой был! Никакой.
- Больше всего матчей в карьере Радимов провел за «Зенит» (161 игра, 16 голов, 24 ассиста).
- За сборную России у Владислава 33 матча, 3 гола.
- Сейчас 50-летний Радимов работает экспертом на «Матч ТВ».