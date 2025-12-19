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Бубнов – о Радимове: «Вообще никакой был!»

19 декабря 2025, 15:00
3

Футбольный эксперт Александр Бубнов не согласился с мнением Леонида Слуцкого о Владиславе Радимове.

– Как сказал Слуцкий, Батраков и Кисляк уступают по уровню Радимову.

– Ой. Сейчас… Он когда это сказал, я подумал, может, ошибся, может быть, в каком-то состоянии был. Слуцкий вроде не пьeт. Но такое залепить, что Батраков и Кисляк – это даже не 10% Радимова.

Когда Влад начинал карьеру, я его не видел, я во Франции был. Но когда приехал, я видел, как он играл, будучи футболистом зрелым. А недавно посмотрел, когда он только начинал, но уже был игроком стартового состава ЦСКА.

Они со «Спартаком» играли. Мне там [говорили]: «Радимов, Радимов, Радимов». Какой там Радимов с Батраковым? Это Радимов – 10% Батракова с Кисляком. Вообще никакой был! Никакой.

  • Больше всего матчей в карьере Радимов провел за «Зенит» (161 игра, 16 голов, 24 ассиста).
  • За сборную России у Владислава 33 матча, 3 гола.
  • Сейчас 50-летний Радимов работает экспертом на «Матч ТВ».

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид Радимов Владислав Бубнов Александр
Комментарии (3)
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гууд
1766146605
"Когда Влад начинал карьеру, я его не видел, я во Франции был, за футболкой себе ездил"
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k611
1766157078
Сколько людей столько и мнений...
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zigbert
1766240504
Радимов запомнился только своей грубостью на поле. Недисциплинированный был игрок.
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