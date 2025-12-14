Слуцкий назвал российского игрока, который в 10 раз талантливее Батракова

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий вспомнил, каким был Владислав Радимов в начале карьеры.
«Видел, когда Влад начинал карьеру. Потому что я был чуть постарше, я как раз заканчивал институт, начинал работать детским тренером. И когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который появился и мог все.
Сегодня даже Алексей Батраков и Матвей Кисляк, при огромной любви и уважении к ним, и близко не Радимов, который начинал в ЦСКА. Это было просто какое-то безумие. Батраков и Кисляк – это даже не 10% от Радимова. Это была космическая история», – сказал Леонид Слуцкий на ютуб-канале FONBET.
- Больше всего матчей в карьере Радимов провел за «Зенит» (161 игра, 16 голов, 24 ассиста).
- За сборную России у Владислава 33 матча, 3 гола.
- Сейчас 50-летний Радимов работает экспертом на «Матч ТВ».
Источник: «РБ Спорт»