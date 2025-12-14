Введите ваш ник на сайте
  • Слуцкий назвал российского игрока, который в 10 раз талантливее Батракова

Слуцкий назвал российского игрока, который в 10 раз талантливее Батракова

14 декабря, 11:37
16

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий вспомнил, каким был Владислав Радимов в начале карьеры.

«Видел, когда Влад начинал карьеру. Потому что я был чуть постарше, я как раз заканчивал институт, начинал работать детским тренером. И когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который появился и мог все.

Сегодня даже Алексей Батраков и Матвей Кисляк, при огромной любви и уважении к ним, и близко не Радимов, который начинал в ЦСКА. Это было просто какое-то безумие. Батраков и Кисляк – это даже не 10% от Радимова. Это была космическая история», – сказал Леонид Слуцкий на ютуб-канале FONBET.

  • Больше всего матчей в карьере Радимов провел за «Зенит» (161 игра, 16 голов, 24 ассиста).
  • За сборную России у Владислава 33 матча, 3 гола.
  • Сейчас 50-летний Радимов работает экспертом на «Матч ТВ».

Еще по теме:
Радимов в дуэте исполнил «Катюшу» 1
Радимов вспомнил детали скандала, когда «Зенит» из-за него получил техническое поражение 3
«Представляешь, сколько баб у меня было?»: Радимов рассказал о богатой жизни в 90-е годы 21
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Шанхай Шэньхуа Кисляк Матвей Батраков Алексей Слуцкий Леонид Радимов Владислав
Комментарии (16)
Цугундeр
1765702250
) И что? Потом стагнация, алкоголизация и вечная дефекация в эфире.. Жлоб, по сути, ваш Влад-даун..
Ответить
Безлимит
1765702775
Ну и чо ? Где у этого безумия , безумные достижения ? Победы в еврокубках... Реал, Барселона и Ливерпуль хотят Радимова ? Эта космическая история история закончилась пшиком.Выше Реал ( Сарагоса) не прыгнул.
Ответить
нейтральныйкакникто
1765702791
А теперь Слуцкий пусть скажет, почему этот суперталант не раскрылся!. Ответ , наверное очевиден , как и по Аршавину-лень матушка тренироваться!!!
Ответить
volic
1765704477
Давай еще Федю Черенкова вспомни , Радимов с ним и близко не пыхтел.
Ответить
subbotaspartak
1765714199
Не вышел спутник на орбиту, Ушёл побитый...
Ответить
