Слуцкий назвал российского игрока, который в 10 раз талантливее Батракова

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий вспомнил, каким был Владислав Радимов в начале карьеры.

«Видел, когда Влад начинал карьеру. Потому что я был чуть постарше, я как раз заканчивал институт, начинал работать детским тренером. И когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который появился и мог все.

Сегодня даже Алексей Батраков и Матвей Кисляк, при огромной любви и уважении к ним, и близко не Радимов, который начинал в ЦСКА. Это было просто какое-то безумие. Батраков и Кисляк – это даже не 10% от Радимова. Это была космическая история», – сказал Леонид Слуцкий на ютуб-канале FONBET.