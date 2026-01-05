Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  Ташуев посетовал на невостребованность российских тренеров в РПЛ: «Поднимали этот вопрос на конференции РФС»

Ташуев посетовал на невостребованность российских тренеров в РПЛ: «Поднимали этот вопрос на конференции РФС»

5 января, 15:18
2

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев пожаловался, что в РПЛ предпочитают назначать иностранных специалистов, а не российских.

– Практически в каждой команде вы давали результат. Почему вас не зовут в топ-клуб?

– У меня были наметки, были разные слухи. В Европе если тренер в клубе со средним бюджетом дает результат, его сразу двигают дальше, потому что с более сильными футболистами результат будет дать еще легче. У нас немного другая система. Надеюсь, что она изменится.

Сейчас я был на конференции тренеров от РФС, там этот вопрос поднимали – почему к нашим тренерам такое отношение? Приезжают неизвестные иностранцы, ничего не показывают и уезжают.

Помню, играли с «Ахматом» против «Торпедо». Их тренировал тогда какой-то Пеп Клотет. Мы обыграли их 5:1 в Москве, и после матча он говорит: «Ахмат» – не наш уровень». А у меня в команде играют Карапузов, Камилов, не в обиду им.

Наши российские футболисты тебе забивают пять мячей, а ты говоришь, что это не ваш уровень. Потом этого Клотета убрали, конечно.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Енисей Ташуев Сергей
