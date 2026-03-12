Ожидания Мостового от матча «Зенит» – «Спартак»

Бывший спартаковец Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 21-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

– Кто все‑таки для вас фаворит?

– Ну однозначно «Зенит». Во‑первых, они играют дома, во‑вторых, проиграли последний тур в Оренбурге. Было бы интересно посмотреть, если бы этот матч был в Москве. «Зенит» остается одним из претендентов на чемпионство. «Зенит» фаворит матча со «Спартаком» в процентном соотношении 55 на 45. Они будут понимать, что «Спартак» – прямой конкурент и оступаться нельзя.

– Александр Соболев, на ваш взгляд, будет определенно настроен?

– Из своего богатого опыта могу сказать, что должно быть какое‑то чувство. Языком он, конечно, может говорить, а надо, чтобы он что‑то на поле показал. Я много видел за свою жизнь, что люди языком что‑то говорили, а потом на поле выходят, и их не видно. Надо меньше говорить, больше делать. В любом случае, Соболев будет сверхмотивирован, будет интересный матч. Последний тур преподнес нам большую интригу.