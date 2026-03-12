Президент РПЛ назвал год возможного возвращения России на официальные турниры

Президент РПЛ Александр Алаев верит, что российские сборные и клубы вернутся в международные соревнования в 2027 году.

– Я верю, что сборная вернется в соревнования на отбор к Евро-2028. Я хочу этого. Не верю, что мы поедем на чемпионат мира 2026 года. Но следующие официальные соревнования – чемпионат Европы. Хочу и верю, что в 2027 году сборная будет участвовать в официальных турнирах, а клубы будут в еврокубках.

– Если нас возвращают сейчас, что нужно будет менять, чтобы клубы смогли выступить в еврокубках в следующем сезоне?

– Календарь РПЛ вряд ли поменяется. У нас 30 туров, мы формат менять не планируем. Изменения в Кубке можно обсуждать.