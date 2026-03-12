Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Президент РПЛ назвал год возможного возвращения России на официальные турниры

Президент РПЛ назвал год возможного возвращения России на официальные турниры

12 марта, 16:20
18

Президент РПЛ Александр Алаев верит, что российские сборные и клубы вернутся в международные соревнования в 2027 году.

– Я верю, что сборная вернется в соревнования на отбор к Евро-2028. Я хочу этого. Не верю, что мы поедем на чемпионат мира 2026 года. Но следующие официальные соревнования – чемпионат Европы. Хочу и верю, что в 2027 году сборная будет участвовать в официальных турнирах, а клубы будут в еврокубках.

– Если нас возвращают сейчас, что нужно будет менять, чтобы клубы смогли выступить в еврокубках в следующем сезоне?

– Календарь РПЛ вряд ли поменяется. У нас 30 туров, мы формат менять не планируем. Изменения в Кубке можно обсуждать.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Сборная России была исключена из отбора на ЧМ-2022 и не участвовала в отборе на ЧМ-2026. Она пропустила Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.
  • «Спартак» был исключен из розыгрыша Лиги Европы-2021/22. Российские клубы пропускают четвертый сезон еврокубков подряд.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия Алаев Александр
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
"supermax"
1773322933
Тьфу на тебя
Ответить
Император 1
1773323600
Евро 2028 в Британии и Ирландии, так что, вряд-ли сыграем(
Ответить
andr45
1773324334
Наши предки лезли в клети И шептались там не раз: «Туго, братцы... Видно, дети Будут жить вольготней нас». Дети выросли. И эти Лезли в клети в грозный час И вздыхали: «Наши дети Встретят солнце после нас». Нынче так же, как вовеки, Утешение одно: Наши дети будут в Мекке, Если нам не суждено. Даже сроки предсказали: Кто – лет двести, кто – пятьсот, А пока лежи в печали И мычи, как идиот.
Ответить
партизан84
1773325665
По вопросам веры вам в другое ведомство. А на вашей должности работать надо и излагать по существу
Ответить
Mirak92
1773329908
так же будет бесплатная медицина и образование. каждому по участку и внедорожнику!
Ответить
ZAITZEFF2011
1773331227
ОТсосет или как? Откуда такие предположения в дурной голове?
Ответить
ABF
1773336568
В.Высоцкий. « Я кричал: «Вы что там о.(х)балдели? Уронили шахматный престиж?» Алаев, ты и вправду дебил или очень хитрый? Лавров сказал, что санкции с нас не снимут даже в случае прекращения *****! Не будет никто играть с нами никогда!
Ответить
алдан2014
1773372517
Алаеву доверили нам всем голову морочить? Верим!
Ответить
boris63
1773377475
Не удивительно, что футбол у нас такой, раз нашим футболом управляют такие грёбанные ждуны, заглядывая в заднепроходное отверстие гейропе с вожделением.
Ответить
Oldtrafford83
1773380624
П...дабол, ты его называла!!!)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 