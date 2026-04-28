«Зенит» готов заплатить 30 миллионов за бразильца

«Зенит» может во время летнего трансферного окна потратить крупную сумму на нового бразильского легионера.

Петербургский клуб готов заплатить 25+5 миллионов евро за полузащитника «Ботафого» Данило дос Сантоса.

«Фулхэм» согласен повторить 30-миллионное предложение, но с другой схемой выплат (22+8).