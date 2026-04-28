«Зенит» готов заплатить 30 миллионов за бразильца

«Зенит» может во время летнего трансферного окна потратить крупную сумму на нового бразильского легионера.
Петербургский клуб готов заплатить 25+5 миллионов евро за полузащитника «Ботафого» Данило дос Сантоса.
«Фулхэм» согласен повторить 30-миллионное предложение, но с другой схемой выплат (22+8).
- Статистика Данило в составе «Ботафого»: 37 матчей, 10 голов, 7 ассистов.
- В марте он дебютировал за национальную сборную и может поехать на ЧМ-2026.
- Рыночная стоимость бразильца – 24 миллиона евро.
- Помимо «Зенита» и «Фулхэма», на него претендует «Палмейрас».
Источник: Globo Esporte