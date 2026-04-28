Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Орлов пригрозил главе судейского комитета: «Лучше ведите себя вежливо!»

Орлов пригрозил главе судейского комитета: «Лучше ведите себя вежливо!»

Сегодня, 14:48
8

Геннадий Орлов жестко отреагировал на планы Российского футбольного союза следить за работой комментаторов.

Он пригрозил председателю судейского комитета и ЭСК РФС Павлу Каманцеву.

Сообщалось, что в рапорт матча будут вноситься такие данные:

  • некорректное высказывание со стороны комментатора;
  • указание минуты, когда оно случилось;
  • действие судьи, к которому это высказывание относится;
  • в чем заключается ошибка комментатора.

– Вы слышали, что теперь инспекторы матча будут оценивать работу комментаторов? Видимо, дополнительная должность будет введена. На какой минуте комментатор высказался о судействе, что сказал...

– Телевидение всегда было и будет выше, чем Российский футбольный союз! Пусть запомнят они все вместе, которые это говорят.

Каманцев это говорит?! Кто ему дал право говорить об этом?! У нас тренеры матерятся в эфире, а комиссия по этике до сих пор не высказалась. Кто там в комиссии работает? Они не высказали даже слово.

РФС, я бы на вашем месте стыдился вообще! Особенно вы даeте Каманцеву сказать, что будут учить комментаторов и журналистов. Четвeртая сила – это не РФС, а журналисты. Вы лучше с нами ведите себя вежливо!

Вынуждены будут вести себя вежливо. Потому что совсем скоро, когда мы начнeм рассказывать о том, что происходит с судьями…

Подождите! Ещe, я надеюсь, Влад Безбородов нам расскажет, что на самом деле происходит в судейской коллегии. Он честный парень. Он должен где-то сделать откровенный рассказ. Будем надеяться. Тогда мы многое поймeм.

Сам факт, [Каманцев] нас шантажирует. Это же шантаж! Это он нас пугает: на такой-то минуте они будут следить за комментатором. Да следи лучше за своими судьями, Каманцев!

Он никогда сам не судил, потом кто-то волей непонятной судьбы сделал его руководителем судейской бригады. Он назначал арбитров. Не тянется ли там коррупционный след?!

Еще по теме:
Орлов определил положительное качество Соболева 2
Определен единственный улыбающийся игрок «Зенита»: «Остальные будто повинность отбывают» 2
Орлов увидел помощь «Краснодару» со стороны судей 48
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
slavа0508
1777377191
Ох ты . какой грозный дед Гена ...
Ответить
NewLife
1777378240
РФС превратился в неконтролируемую шайку-лейку. Судейство пробило дно, все эти мажичи, каманцевы, митрофановы проф непригодны. И еще добавился жириновец министр. Газпромовцы от футбола оказались бестолковыми руководителями.
Ответить
boris63
1777378598
Ну всё, Гену разозлили, берегись.
Ответить
Strig
1777379713
НИ-ЗЯЯЯЯЯ ..??? Мобтовая ёять ! Так сказал ГЕНА!
Ответить
anatolich72
1777380018
"Теория заговора"-по Гене Орлову прямо, как он забеспокоился. А было бы неплохо чердака на чистую воду вывести с его реверансами
Ответить
Cleaner
1777380136
Орлов пригрозил!!! Ай, Моська! Знать, она сильна, что лает на Слона! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Главные новости
Реакция Мостового на увольнение Тедеско из «Фенербахче»
15:49
Моссаковский отреагировал на слежку за комментаторами «Матч ТВ»
15:40
3
ВидеоКарвахаль высмеял партнера по «Реалу» во время матча
15:34
Глебов прокомментировал слухи о проблемах экс-игроков «Ростова» в «Динамо» после ухода Карпина
15:22
Акинфеева призвали завершить карьеру: «Для чего он тянет резину?»
15:05
1
ФотоСимволическая сборная 27-го тура РПЛ по версии Радимова
14:56
2
Моуринью дал ответ «Реалу»
14:56
1
Орлов пригрозил главе судейского комитета: «Лучше ведите себя вежливо!»
14:48
8
Мостовой готов рассмотреть предложение от «Пари НН»
13:54
6
«Зенит» вел переговоры о подписании Погба
13:48
8
Все новости
Все новости
ФотоСимволическая сборная 27-го тура РПЛ по версии Радимова
14:56
2
Орлов пригрозил главе судейского комитета: «Лучше ведите себя вежливо!»
14:48
8
В РФС встали на защиту Карпина
14:28
«Крылья Советов» утвердили главного тренера
14:19
Мостовой готов рассмотреть предложение от «Пари НН»
13:54
6
«Зенит» вел переговоры о подписании Погба
13:48
8
Заявление Шпилевского после увольнения из «Пари НН»
13:31
1
Стало известно, хочет ли Тедеско вернуться в Россию
13:19
Фото«Пари НН» объявил об уходе Шпилевского
13:05
2
Семин оценил работу Карседо в «Спартаке»: «Команда играет очень интересно»
12:52
2
Промес хочет вернуться в «Спартак» и закончить карьеру
12:46
11
Мостовой прокомментировал увольнение Шпилевского, сравнив его с Абаскалем
12:30
4
«Спартак» хочет подписать россиянина из Турции
12:24
13
Агент Глебова подтвердил переговоры с «Интером»
12:16
4
Губерниев определил главную проблему ЦСКА
11:50
12
Кордоба дерзко высказался в адрес «Спартака»
11:37
12
«Матч ТВ» покажет две игры 28-го тура РПЛ
11:32
4
Определена самая волевая команда РПЛ
11:25
1
Сперцян ответил, в чем «Краснодар» превосходит «Зенит»
11:24
9
Агент Влашича допустил возвращение игрока в ЦСКА
11:21
1
Будущий главный тренер «Пари НН» покинул свой клуб
11:14
1
«Спартак» при Карседо набирает 2,08 очка – лишь у одного тренера было столько же
10:50
30
Федотов ответил на мнение, что «Краснодар» к чемпионству тащат судьи
10:37
10
Раскрыта сумма, которую Шпилевский получит от «Пари НН» за разрыв контракта
10:28
2
В РПЛ отреагировали на скандальные интервью Евсеева
10:19
12
Стало известно, кто из бразильцев «Зенита» лучше всех говорит на русском
09:56
1
Дивеев назвал две команды, от которых ждет помощи «Зениту» в чемпионской гонке
09:50
10
Кержаков высказался о конфликте Мойзеса и Челестини в ЦСКА
09:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 