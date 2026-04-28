Орлов пригрозил главе судейского комитета: «Лучше ведите себя вежливо!»

Геннадий Орлов жестко отреагировал на планы Российского футбольного союза следить за работой комментаторов.

Он пригрозил председателю судейского комитета и ЭСК РФС Павлу Каманцеву.

Сообщалось, что в рапорт матча будут вноситься такие данные:

некорректное высказывание со стороны комментатора;

указание минуты, когда оно случилось;

действие судьи, к которому это высказывание относится;

в чем заключается ошибка комментатора.

– Вы слышали, что теперь инспекторы матча будут оценивать работу комментаторов? Видимо, дополнительная должность будет введена. На какой минуте комментатор высказался о судействе, что сказал...

– Телевидение всегда было и будет выше, чем Российский футбольный союз! Пусть запомнят они все вместе, которые это говорят.

Каманцев это говорит?! Кто ему дал право говорить об этом?! У нас тренеры матерятся в эфире, а комиссия по этике до сих пор не высказалась. Кто там в комиссии работает? Они не высказали даже слово.

РФС, я бы на вашем месте стыдился вообще! Особенно вы даeте Каманцеву сказать, что будут учить комментаторов и журналистов. Четвeртая сила – это не РФС, а журналисты. Вы лучше с нами ведите себя вежливо!

Вынуждены будут вести себя вежливо. Потому что совсем скоро, когда мы начнeм рассказывать о том, что происходит с судьями…

Подождите! Ещe, я надеюсь, Влад Безбородов нам расскажет, что на самом деле происходит в судейской коллегии. Он честный парень. Он должен где-то сделать откровенный рассказ. Будем надеяться. Тогда мы многое поймeм.

Сам факт, [Каманцев] нас шантажирует. Это же шантаж! Это он нас пугает: на такой-то минуте они будут следить за комментатором. Да следи лучше за своими судьями, Каманцев!

Он никогда сам не судил, потом кто-то волей непонятной судьбы сделал его руководителем судейской бригады. Он назначал арбитров. Не тянется ли там коррупционный след?!