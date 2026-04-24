В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»

Председатель судейского комитета и ЭСК РФС Павел Каманцев прокомментировал желание следить за работой комментаторов.

Теперь инспекторы матчей будут следить, что комментаторы говорят об арбитрах.

«Заголовок «следить за комментаторами» создает совершенно неверное впечатление. Никто не планирует кого-то вызывать на ковер или запрещать высказываться. Перед нами стоит задача понять, где именно возникают фактические ошибки при трактовке судейских решений в эфире. Сегодня мы проводим семинары с комментаторами «Матч ТВ» и других вещателей, но делаем это вслепую, без системного понимания того, какие именно моменты вызывают наибольшие затруднения. Офсайд с влиянием на игру? Нарушение правила об игре рукой? Именно это мы и хотим узнать.

Инспектор матча – это профессионал, который оценивает работу арбитра. Теперь он параллельно будет фиксировать, если комментатор допустил фактическую неточность в трактовке того же эпизода. Это аналитика. По итогам сезона мы хотим получить реальную картину: есть ли системная проблема с пониманием правил в эфире, и если да, то в каких именно темах? После этого будет адресная работа с вещателями, семинары, предметный разговор: «вот эпизод, вот правило, вот почему трактовка была иной». Более того, фиксация комментариев для последующего анализа и разбора, о которой сейчас идет речь – результат давних договоренностей с вещателями. Это касается не только РПЛ, но всех турниров под эгидой РФС, включая женскую Суперлигу и Юношескую футбольную лигу.

Мы заинтересованы в том, чтобы комментаторы понимали судейство лучше. Это в интересах и всей индустрии, и болельщиков, и клубов, и самих арбитров. Чем точнее комментарий в эфире, тем меньше необоснованного негатива вокруг судейства», – сказал Каманцев.