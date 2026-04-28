Пономарев – об инсайде Генича про ЦСКА: «Это не очень хорошо»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал инсайд Константина Генича.
По словам комментатора «Матч ТВ», армейцы уже договорились с иностранным тренером, который заменит Фабио Челестини.
«Это не очень хорошо. Генич не должен был говорить об этом. Это неэтично по отношению к Челестини.
Понятно, что он уйдет. Но если его сейчас убирать – это неустойка примерно в два миллиона.
А если он займет шестое место по итогам сезона – цифры другие, несколько сотен тысяч евро», – сказал Пономарев.
- Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
- После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 12 матчах при 3 ничьих и 5 поражениях.
- Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
- ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».
Источник: «Евро-футбол»