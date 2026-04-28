  • Пономарев – об инсайде Генича про ЦСКА: «Это не очень хорошо»

Пономарев – об инсайде Генича про ЦСКА: «Это не очень хорошо»

Сегодня, 16:50
1

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал инсайд Константина Генича.

По словам комментатора «Матч ТВ», армейцы уже договорились с иностранным тренером, который заменит Фабио Челестини.

«Это не очень хорошо. Генич не должен был говорить об этом. Это неэтично по отношению к Челестини.

Понятно, что он уйдет. Но если его сейчас убирать – это неустойка примерно в два миллиона.

А если он займет шестое место по итогам сезона – цифры другие, несколько сотен тысяч евро», – сказал Пономарев.

  • Челестини прошлым летом возглавил ЦСКА вместо Марко Николича.
  • После зимней паузы столичная команда одержала лишь 4 победы в 12 матчах при 3 ничьих и 5 поражениях.
  • Армейцы опустились на 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
  • ЦСКА продолжает бороться за FONBET Кубок России. Соперник по финалу Пути регионов – «Спартак».

Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Генич Константин Пономарев Владимир
Интерес
1777388246
Одни деньги на уме.
Ответить
