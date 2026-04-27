ЦСКА договорился с новым тренером

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал инсайд о новом тренере ЦСКА.
По его информации, москвичи уже договорились с иностранным тренером, который заменит Фабио Челестини. Об этом Генич рассказал на ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- У ЦСКА четыре подряд матча без побед. Команда занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
- Ранее сообщалось, что армейцы рассматривают вариант с увольнением главного тренера Фабио Челестини.
- Кандидаты на замену – Андрей Талалаев («Балтика»), Леонид Слуцкий («Шанхай Шэньхуа»).
Источник: «Бомбардир»