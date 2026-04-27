Соболева сравнили с Холандом

Защитник «Зенита» Нино высоко отозвался о нападающем команды Александре Соболеве.
Бразилец сравнил Александра с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
Соболев в «Зените» с августа 2024 года.
- Игрока купили у «Спартака» за 10 миллионов евро. Трансферу предшествовали непростые переговоры.
- У Соболева один трофей в карьере – Кубок России со «Спартаком» в 2022 году.
- «Зенит» накануне победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
- Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
- Петербуржцы набрали 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.
