  • «Не дождетесь!»: 40-летний Акинфеев – о серьезных проблемах со здоровьем

«Не дождетесь!»: 40-летний Акинфеев – о серьезных проблемах со здоровьем

Вчера, 21:08
2

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дополнил информацию о своем недуге.

«Восстановление пошло немного не по плану, есть воспаление, есть небольшая температура. Но все это лечится, ничего страшного не происходит. Но скорее всего, я думаю, что сезон для меня закончен.

Поэтому давайте все вместе поддерживать нашу команду, переживать за нее, что бы ни случилось. И наверное, искать всегда позитив в каких-то моментах. Даже в моем моменте я ищу позитив и верю, что будет только еще лучше.

А те люди, которые потирают ручки и радостные сейчас, друзья, я вам скажу честно: не дождетесь! Вы знаете, о ком я говорю – которые отправляют каждую минуту, каждый день, каждый месяц меня на пенсию. Все только впереди, друзья!» – сказал Акинфеев в своем телеграм-канале.

  • Капитан армейцев из-за травмы не играет с 4 апреля.
  • 40-летний футболист всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Его контракт истекает через два месяца.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (2)
rash1959
1777317959
ручки никто не потирает, а вот здоровье оно когда то кончается. Тело не вечно, оно ломается, поэтому в таком возрасте и таких нагрузках надо быть внимательнее, и не хорохориться.
FCSpartakM
1777318961
"А те люди, которые потирают ручки и радостные сейчас, друзья, я вам скажу честно: не дождетесь!" Игорян, всем пофиг уже. Хорош о себе напоминать
