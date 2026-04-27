«Не дождетесь!»: 40-летний Акинфеев – о серьезных проблемах со здоровьем

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев дополнил информацию о своем недуге.

«Восстановление пошло немного не по плану, есть воспаление, есть небольшая температура. Но все это лечится, ничего страшного не происходит. Но скорее всего, я думаю, что сезон для меня закончен.

Поэтому давайте все вместе поддерживать нашу команду, переживать за нее, что бы ни случилось. И наверное, искать всегда позитив в каких-то моментах. Даже в моем моменте я ищу позитив и верю, что будет только еще лучше.

А те люди, которые потирают ручки и радостные сейчас, друзья, я вам скажу честно: не дождетесь! Вы знаете, о ком я говорю – которые отправляют каждую минуту, каждый день, каждый месяц меня на пенсию. Все только впереди, друзья!» – сказал Акинфеев в своем телеграм-канале.