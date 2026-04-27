  • Заявление 40-летнего Акинфеева о серьезных проблемах со здоровьем

Заявление 40-летнего Акинфеева о серьезных проблемах со здоровьем

Сегодня, 17:18
12

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев сообщил, что для него сезон окончен.

«Для меня этот сезон точно завершен. К сожалению, продолжаю бороться с воспалением. Процесс болезненный, с ежедневной температурой и прочими проблемами. Заранее облегчу работу экспертам: карьеру я не завершаю и сделаю все, чтобы вылечиться, восстановиться и набрать форму к новому сезону.

Но у нас есть еще этот сезон, домашние матчи с Зенитом и Локомотивом и, конечно, дерби и возможность выйти в финал Кубка. Давайте жить этой идеей, давайте поддержим всех игроков и тренеров. Я понимаю работу СМИ, которые звонят с утра до вечера экспертам, но хочу обратиться к болельщикам: перепечатывать, обсуждать разный бред – нам это не поможет. Я чуть с ума не сошел на больничном, с утра до вечера натыкаясь на одни и те же вопросы по кругу.

Я как капитан команды прошу болельщиков сплотиться вокруг ребят. Всем тяжело, все переживают, но сейчас нам нужно немного общей энергии и поддержки. Давайте не будем сваливаться в эту яму обсуждений. С такой головой и состоянием ничего не исправить. Нам надо сделать все, чтобы достойно завершить сезон – матчи и шансы для этого еще есть. И потом уже сесть и посмотреть, на что наработали и как жить дальше.

Ваш Игорь!» – написал 40-летний спортсмен.

  • Капитан армейцев из-за травмы не играет с 4 апреля.
  • 40-летний футболист всю карьеру провел в ЦСКА.
  • Его контракт истекает через два месяца.

Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (12)
NewLife
1777299640
Поправляйся !
Ответить
evgevg13
1777300149
здоровья!
Ответить
biber.ru
1777301368
Потерпите, дорогие мои.
Ответить
andr45
1777301493
Конечно же, в первую очередь здоровья) Так как я из страны Советов, то, может быть, разумно рассмотреть вопрос и с окончанием карьеры) Желаю вам крепкого здоровья и удачи как в повседневной жизни, так и в футболе!
Ответить
k611
1777302996
Здоровья прежде всего! Сам решит играть ему дальше или нет.
Ответить
FWSPM
1777303579
всему приходит конец
Ответить
САДЫЧОК
1777304062
Пора уходить на пенсию.Чё кота за я..ца тянуть?!
Ответить
Чугунный скороход
1777304136
Иди уже. Спасибо тебе за все, но ты за... бал
Ответить
zigbert
1777305358
Для ЦСКА конечно есть разница что играть с Акинфеевым,что без него. Не за горами правда и завершение карьеры. Здоровья!
Ответить
Dimaz 10
1777310874
Могу только пожелать здоровья. Единственный игрок команды, заслуживающий уважение. И заслуживший
Ответить
