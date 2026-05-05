ЦСКА посоветовали назначить Акинфеева вместо Челестини

5 мая, 00:39
11

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что капитан ЦСКА Игорь Акинфеев лучше бы справился с работой исполняющего обязанности главного тренера после отставки Фабио Челестини.

«Сейчас, например, лично я бы попросил Акинфеева эти две игры провести. Потому что Игорь авторитетом обладает. Объединить команду.

Ни вот этот парень, который молодой придeт [Дмитрий Игдисамов], а чтобы Акинфеев за это взялся. Авторитет их несоизмерим.

Сейчас им тренер нужен постольку поскольку. О какой тактике может идти речь?» – сказал Гурцкая.

  • 40-летний Акинфеев не сыграет до конца сезона из-за травмы.
  • ЦСКА уволил Челестини в понедельник утром – после поражения от «Зенита» (1:3).
  • Армейцам осталось сыграть в РПЛ с «Пари НН» и «Локомотивом».
  • 6 мая они встретятся со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

bset
1777931306
Да, то парень молодой, а то Акинфеев на 3 месяца его старше. А Акинфееву нужно быть тренером? У него это получится без опыта лучше, чем человеку, который с многолетним опытом тренировать? Может тогда лучше Гинеру или Бабаеву дать порулить командой?
Strig
1777950468
лучше губерниева тогда
Бумбраш
1777956154
Не важно кого назначат,зинка как была срам российского футбола,так и осталась
TomskFan
1777956913
моста позовите на оставшиеся матчи))))))))))))
власик
1777958389
Лучший из лучших вариантов- СЕМАК
Томик
1777962767
Да какой тренер из мальчика, постаревшего в одном клубе, который так и не смог за всю свою карьеру выйти из зоны комфорта? Так и будет на этих детишек с деньгами непомерными, как на Игнашевича, в своё время, орать.
Foxitkuban
1777963717
Не каждый хороший футболист, способен стать хорошим тренером. Мостовой не даст соврать.
Интерес
1777965355
А чего вдруг все взялись комментировать "добрые мысли" о ЦСКА его недоброжелателя?
sochi-2013
1778090842
Тимка, кроме авторитета тренеру ( и тебе тоже) мозги требуются.
