ЦСКА посоветовали назначить Акинфеева вместо Челестини

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что капитан ЦСКА Игорь Акинфеев лучше бы справился с работой исполняющего обязанности главного тренера после отставки Фабио Челестини.
«Сейчас, например, лично я бы попросил Акинфеева эти две игры провести. Потому что Игорь авторитетом обладает. Объединить команду.
Ни вот этот парень, который молодой придeт [Дмитрий Игдисамов], а чтобы Акинфеев за это взялся. Авторитет их несоизмерим.
Сейчас им тренер нужен постольку поскольку. О какой тактике может идти речь?» – сказал Гурцкая.
- 40-летний Акинфеев не сыграет до конца сезона из-за травмы.
- ЦСКА уволил Челестини в понедельник утром – после поражения от «Зенита» (1:3).
- Армейцам осталось сыграть в РПЛ с «Пари НН» и «Локомотивом».
- 6 мая они встретятся со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
