ЦСКА посоветовали назначить Акинфеева вместо Челестини

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что капитан ЦСКА Игорь Акинфеев лучше бы справился с работой исполняющего обязанности главного тренера после отставки Фабио Челестини.

«Сейчас, например, лично я бы попросил Акинфеева эти две игры провести. Потому что Игорь авторитетом обладает. Объединить команду.

Ни вот этот парень, который молодой придeт [Дмитрий Игдисамов], а чтобы Акинфеев за это взялся. Авторитет их несоизмерим.

Сейчас им тренер нужен постольку поскольку. О какой тактике может идти речь?» – сказал Гурцкая.