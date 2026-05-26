Легионер «Зенита» готов в два раза «упасть» по зарплате

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет остаться в клубе. Он готов пойти на существенное понижение зарплаты.
«Барриос хочет остаться и готов понизить личку до 2,5 миллионов евро в год без бонусов. Это вдвое меньше, чем колумбиец получал раньше», – написал источник.
- «Зенит» купил колумбийского опорника в феврале 2019 году у «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро. Петербуржцы стали первым европейским клубом для Вильмара, который помимо «Боки» играл в Южной Америке за «Депортес Толима» из Колумбии.
- За семь лет в «Зените» 32-летний футболист провел 260 встреч, забил 3 гола, сделал 7 результативных пасов. Контракт Барриоса истекает летом 2027 года.
- На счету Вильмара 57 матчей за сборную Колумбии, один гол.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»