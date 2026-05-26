Легионер «Зенита» готов в два раза «упасть» по зарплате

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет остаться в клубе. Он готов пойти на существенное понижение зарплаты.

«Барриос хочет остаться и готов понизить личку до 2,5 миллионов евро в год без бонусов. Это вдвое меньше, чем колумбиец получал раньше», – написал источник.