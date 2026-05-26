Легионер «Зенита» готов в два раза «упасть» по зарплате

Вчера, 23:42
4

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос хочет остаться в клубе. Он готов пойти на существенное понижение зарплаты.

«Барриос хочет остаться и готов понизить личку до 2,5 миллионов евро в год без бонусов. Это вдвое меньше, чем колумбиец получал раньше», – написал источник.

  • «Зенит» купил колумбийского опорника в феврале 2019 году у «Боки Хуниорс» за 15 миллионов евро. Петербуржцы стали первым европейским клубом для Вильмара, который помимо «Боки» играл в Южной Америке за «Депортес Толима» из Колумбии.
  • За семь лет в «Зените» 32-летний футболист провел 260 встреч, забил 3 гола, сделал 7 результативных пасов. Контракт Барриоса истекает летом 2027 года.
  • На счету Вильмара 57 матчей за сборную Колумбии, один гол.

alkawpirew
1779829014
рылы
1779829212
помню крутейший финал либертадорес, когда фанатьё ривера напало на автобус боки хуниорс со слезоточивым газом и камнями, карлоса тевеса тогда в больницу увезли, матч отменили, а затем вообще на стадион реала перенесли, на другой континент, подальше от латинских психов. а при чём тут барриос? а он играл в том матче и удалился в концовке) и подвёл команду, и они проиграли в итоге во время доп.таймов)) кстати, его переход к нам тоже был запоминающимся. бока ехала на матч, и вдруг автобус останавливают, барриоса с него снимают и сажают на рейс до питера. даже попрощаться с командой не успел) я видос где-то 100 лет назад видел, как это было.
VVM1964
1779829861
О чем это говорит ? - это говорит о том, что Зенит в очередной раз развели на деньги и изначально можно было платить Барриосу в 2 раза меньше ! Позор !)...🤣
ziborock
1779831247
Больше никому не нужен, а если и нужен кому то не с такой зарплатой! Только Зенит деньги не считает, а что их считать, были бы свои! Примечательно что в википедии зарплата у него в Зените 2 ляма!) Получается что реальные зарплаты в Зените в два с половиной раза больше чем они говорят!!!
