Заявление ЦСКА по ситуации с Мойзесом

Пресс-служба ЦСКА подтвердила травму защитника Мойзеса. Он пропустит остаток сезона.
«Стали известны результаты обследования Мойзеса после повреждения в матче с «Рубином»
У бразильца диагностирована травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения от четырех недель.
Желаем Мойзе скорейшего выздоровления и возвращения на поле», – написали москвичи.
- 19 марта игрока отстранили от матчей и тренировок основного состава после его высказываний в адрес Челестини, сделанных в раздевалке после кубкового матча «Краснодар» – ЦСКА (4:0), где бразилец был удален.
- Комментатор Константин Генич рассказывал: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил».
- 1 апреля сообщалось, что игрок извинился перед Челестини и вернулся в основной состав.
Источник: телеграм-канал ЦСКА