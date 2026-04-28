Заявление ЦСКА по ситуации с Мойзесом

Пресс-служба ЦСКА подтвердила травму защитника Мойзеса. Он пропустит остаток сезона.

«Стали известны результаты обследования Мойзеса после повреждения в матче с «Рубином»

У бразильца диагностирована травма четырехглавой мышцы бедра. Ориентировочный срок лечения от четырех недель.

Желаем Мойзе скорейшего выздоровления и возвращения на поле», – написали москвичи.