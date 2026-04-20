Пономарев – о конфликте Мойзеса и Челестини: «Тренер затаил обиду»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарeв высказался о непопадании защитника Мойзеса в стартовый состав на гостевой матч 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).
«До сих пор у Мойзеса с Челестини конфликт. Тренер затаил обиду. Бразилец зря так при всех выступал. Он должен сначала выслушать, а потом где-то в кулуарах ему высказать. Но при команде так нельзя, иначе будет бардак в команде», – сказал Пономарeв.
Мойзес в этой игре вышел на замену на 44-й минуте.
- 19 марта игрока отстранили от матчей и тренировок основного состава после его высказываний в адрес Челестини, сделанных в раздевалке после кубкового матча «Краснодар» – ЦСКА (4:0), где бразилец был удален.
- Комментатор Константин Генич рассказывал: «Тренер начал выговаривать ему за красную, на что игрок в эмоциональной форме ответил: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил».
- 1 апреля сообщалось, что игрок извинился перед Челестини и вернулся в основной состав.
