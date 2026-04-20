Пономарев – о конфликте Мойзеса и Челестини: «Тренер затаил обиду»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарeв высказался о непопадании защитника Мойзеса в стартовый состав на гостевой матч 25-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1).

«До сих пор у Мойзеса с Челестини конфликт. Тренер затаил обиду. Бразилец зря так при всех выступал. Он должен сначала выслушать, а потом где-то в кулуарах ему высказать. Но при команде так нельзя, иначе будет бардак в команде», – сказал Пономарeв.

Мойзес в этой игре вышел на замену на 44-й минуте.