РПЛ. «Акрон» обыграл «Балтику» в гостях (1:0) и покинул зону стыков

«Акрон» в 27-м туре РПЛ победил на выезде калининградскую «Балтику». Единственный гол забил Беншимоль.

Тольяттинцы покинули зону переходных матчей, поднявшись на десятое место. «Балтика» остается пятой.

У «Балтики» пять матчей без побед подряд. «Акрон» победил впервые весной.

«Акрон» нанес «Балтике» реванш за поражение в первом круге (0:2).

Весь матч у «Акрона» отыграл лучший бомбардир в истории России Артем Дзюба.