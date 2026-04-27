РПЛ. «Акрон» обыграл «Балтику» в гостях (1:0) и покинул зону стыков

«Акрон» в 27-м туре РПЛ победил на выезде калининградскую «Балтику». Единственный гол забил Беншимоль.
Тольяттинцы покинули зону переходных матчей, поднявшись на десятое место. «Балтика» остается пятой.
У «Балтики» пять матчей без побед подряд. «Акрон» победил впервые весной.
«Акрон» нанес «Балтике» реванш за поражение в первом круге (0:2).
Весь матч у «Акрона» отыграл лучший бомбардир в истории России Артем Дзюба.
Россия. Премьер-лига. 27 тур
Балтика - Акрон - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Беншимоль, 54.
