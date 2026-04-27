  • Определен единственный улыбающийся игрок «Зенита»: «Остальные будто повинность отбывают»

Определен единственный улыбающийся игрок «Зенита»: «Остальные будто повинность отбывают»

27 апреля, 19:49
2

Комментатор Геннадий Орлов оценил чемпионскую гонку в РПЛ.

«У «Краснодара» на финише сезона календарь полегче, чем у «Зенита»? Ну... Я бы так не сказал. Через тур у «быков» – «Динамо». Если краснодарцы переиграют бело-голубых, то, конечно, сделают уверенный шаг ко второму титулу подряд. Сейчас же я вижу, что подопечные Мусаева сильно устали. Хотя на морально-волевых могут и дотянуть до чемпионства.

В то же время я ни в коем случае не превозношу «Зенит». Глобально проблемы в атаке никуда не делись. Да, забили два быстрых мяча. А дальше? Преимущество-то не развили... Никто уже не бежал, не открывался. Довольствуются малым. Ребята почему-то не получают удовольствия от процесса. Только один футболист в составе питерцев улыбается во время матча. Вендел! Все остальные как будто повинность отбывают... Надо все-таки от игры получать удовольствие. Тогда будет больше импровизации», – сказал Орлов.

  • «Зенит» накануне победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
  • Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
  • Петербуржцы набрали 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Орлов Геннадий
Комментарии (2)
Цугундeр
1777309653
У Вендела просто гримаса на всё это тупое "воинство".) А вот навечно осклабившийся Энрике действительно бесит..
DOCTOR PENALTY
1777312842
Ну почему только Вендел? А Соболев?.. У него вообще улыбка с лица не сходит - ржущий дельфин просто. ))
