Министр просвещения прокомментировал наличие в «Зените» безграмотного футболиста

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, прокомментировал информацию, что зенитовец Вендел безграмотен.

– Сергей Семак говорил, что Вендел не умеет читать и писать. Готовы ли вы ему помочь?

– Вендел все равно научится. Заставить очень сложно, поэтому уверен, что он приобщится и к нашей культуре, и все у Вендела будет хорошо.

– Какой совет дали бы ему с точки зрения просвещения?

– Мой совет Венделу – читать нашу литературу: наши сказки и произведения великих писателей и поэтов