  • Министр просвещения прокомментировал наличие в «Зените» безграмотного футболиста

Министр просвещения прокомментировал наличие в «Зените» безграмотного футболиста

Сегодня, 21:13
4

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, прокомментировал информацию, что зенитовец Вендел безграмотен.

– Сергей Семак говорил, что Вендел не умеет читать и писать. Готовы ли вы ему помочь?

– Вендел все равно научится. Заставить очень сложно, поэтому уверен, что он приобщится и к нашей культуре, и все у Вендела будет хорошо.

– Какой совет дали бы ему с точки зрения просвещения?

– Мой совет Венделу – читать нашу литературу: наши сказки и произведения великих писателей и поэтов

  • Ранее Семак сказал о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но удовольствие получает от того, что делает своe любимое дело, что занимается футболом. Это располагает к нему»
  • 28-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
  • Летом 2025 года сорвался трансфер игрока в «Ботафого».

Urtíca
1777141923
читать нашу литературу: наши сказки---- Главное чтобы не те сказки которые про сво рассказывают.
Интерес
1777142195
Языка не знает,но пусть читает.
mihail200606
1777144391
Это тот министр,который написал на юбилее Артека- "С праЗником!" ?)))
Hector вернулся
1777145694
Зато в отличии от наших ногошлепов умеет в футбол играть и понты не колотит, как глушенков.
