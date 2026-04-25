Министр просвещения прокомментировал наличие в «Зените» безграмотного футболиста

Сергей Кравцов, министр просвещения РФ, прокомментировал информацию, что зенитовец Вендел безграмотен.
– Сергей Семак говорил, что Вендел не умеет читать и писать. Готовы ли вы ему помочь?
– Вендел все равно научится. Заставить очень сложно, поэтому уверен, что он приобщится и к нашей культуре, и все у Вендела будет хорошо.
– Какой совет дали бы ему с точки зрения просвещения?
– Мой совет Венделу – читать нашу литературу: наши сказки и произведения великих писателей и поэтов
- Ранее Семак сказал о Венделе: «Он не умеет читать, считать, писать, но удовольствие получает от того, что делает своe любимое дело, что занимается футболом. Это располагает к нему»
- 28-летний Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года.
- Летом 2025 года сорвался трансфер игрока в «Ботафого».
