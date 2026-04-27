Соболев объяснил нестабильность «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался об игре команды.
– Насколько опасен будет ЦСКА в следующем матче?
– ЦСКА хорошая команда, независимо от результата. Тяжелая игра, тем более на выезде. Им есть что доказывать. У нас борьба тоже.
– Почему нет стабильности в игре?
– Концовка, всем тяжело. «Краснодару» тяжело. «Локомотиву» тяжело, мы играли у них дома, к сожалению, не выиграли. Так же и «Динамо» (Махачкала) очень хорошая команда. Все игры тяжелые. Мы боремся за чемпионство, Махачкала – за выживание, все выполняют свои задачи и борются.
- «Зенит» победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
- Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
- Петербуржцы набрали 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.
Источник: «Матч ТВ»