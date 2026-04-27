Соболев объяснил нестабильность «Зенита»

Сегодня, 14:19
2

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался об игре команды.

– Насколько опасен будет ЦСКА в следующем матче?

– ЦСКА хорошая команда, независимо от результата. Тяжелая игра, тем более на выезде. Им есть что доказывать. У нас борьба тоже.

– Почему нет стабильности в игре?

– Концовка, всем тяжело. «Краснодару» тяжело. «Локомотиву» тяжело, мы играли у них дома, к сожалению, не выиграли. Так же и «Динамо» (Махачкала) очень хорошая команда. Все игры тяжелые. Мы боремся за чемпионство, Махачкала – за выживание, все выполняют свои задачи и борются.

  • «Зенит» победил «Ахмат» со счетом 2:0 в 27-м туре РПЛ. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.
  • Голы забили Александр Соболев и Луис Энрике.
  • Петербуржцы набрали 59 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на одно очко.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (2)
DMитрий
1777294490
То что всем не просто и каждый решает свои задачи, это и так понятно, можно и не говорить. Из сезона в сезон такое. Это никак не определяет - нестабильность. Для такого ответа ума много не надо. А вот признать херовую результативность команды и собственную никчемность, вот было бы правильно, что на прямую влияет на показатель команды.
Бумбраш
1777294714
Согласен,все игры тяжёлые,с похмелья...
Все новости
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
