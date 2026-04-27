Соболев объяснил нестабильность «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался об игре команды.

– Насколько опасен будет ЦСКА в следующем матче?

– ЦСКА хорошая команда, независимо от результата. Тяжелая игра, тем более на выезде. Им есть что доказывать. У нас борьба тоже.

– Почему нет стабильности в игре?

– Концовка, всем тяжело. «Краснодару» тяжело. «Локомотиву» тяжело, мы играли у них дома, к сожалению, не выиграли. Так же и «Динамо» (Махачкала) очень хорошая команда. Все игры тяжелые. Мы боремся за чемпионство, Махачкала – за выживание, все выполняют свои задачи и борются.