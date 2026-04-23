Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  Семак – о предупреждении Вендела: «Он еле руки выставлял, не считаю, что это карточка»

Семак – о предупреждении Вендела: «Он еле руки выставлял, не считаю, что это карточка»

Сегодня, 10:29
18

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о желтой карточке полузащитника Вендела, полученной им в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

– Сегодня было много единоборств, много столкновений. У Вендела был момент с Морозовым, до этого толкнул Батракова в концовке. Как вы считаете, это связано с борьбой за чемпионство, потому что игроки понимают, что «Краснодар» можно пропустить вперед?

– Много с нашей стороны? Посмотрите, сколько было фолов и карточек, когда мы выбегали в быстрые контратаки со стороны игроков «Локомотива». Их тоже было много.

И в моменте с Венделом, я не считаю, что это вообще какая-то желтая карточка. Он бежит, если вы видели, там бровка – синтетика. Ему надо как-то затормозить, а перед ним игрок. Он еле-еле руки выставлял. Он руки выставлял, [соперник] упал, сразу крик, кто-то подбежал со скамейки, его толкнул, но показали почему-то только Венделу.

А почему второму игроку, который пошел провоцировать, не показали карточку? Если это столкновение и все побежали со скамейки, объясните. Наверное, это несправедливо абсолютно. Я считаю, что там вообще нет никакой карточки.

Игрок бежит, на синтетику вылетает, как ему остановиться? Он просто еле ручки выставляет, вот так вот, если вы видели повтор. Судья тут же, прибегает, показывает карточку. То есть, вот это футболисты же чувствуют, за что можно давать.

И если вы обратите внимание, то редко, когда они спорят слишком ярко, когда они понимают, что там 50 на 50 или туда не надо давать. А когда постоянные эти крики со всех сторон, наверное, во многом это из-за решений арбитра.

По поводу нервозности, конечно, нервозность есть. Играют первая и третья команды. И я думаю, и «Локомотив» хотел выиграть, приблизиться, побороться за первое место. И нам нужно было сделать все, чтобы выиграть, чтобы остаться на первом месте. Это футбол, эмоции. Конечно, это до матча понятно было, что сегодня игра будет такая нервная.

  • Вендел был предупрежден на 72-й минуте игры.
  • Главным судьей встречи был Алексей Сухой.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Вендел Семак Сергей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Литейный 4 (returned)
1776929713
Сухой начудил конечно. Так в наглую засуживать Зенит это ещё постараться надо. гыгыгы
Ответить
Бумбраш
1776930245
Сырожа,мозги от сельдерея и газа болотного совсем закисли? Объясни ведалю,что за пределами поля арбитры могут тоже фиксировать нарушения,а то этот мартыхай разошелся
Ответить
MrSmit
1776930903
Сельдереич, хватит ныть. После каждого тура бедненьких якобы обижают, как бутылки кидать, средние пальцы показывать, левые пенальти с Махачколой бить так молчит в тряпочку. Клоун продажный
Ответить
Павелий
1776931645
Сирожа: "Вендел абсолютно невиновин, прямо как и Рафик! Он еле-еле выставлял руки, а это же Зенит-Газпром, то даже если бы в его руках было холодное оружие, то такое нельзя свистеть!"
Ответить
vvv123
1776933496
Сухой всю игру свистел против Зенита, а это - лишь эпизод!
Ответить
Пригожин Женя
1776935535
Плаки плаки травоядное.. Че когда нормально судят не нравится да? Когда судили всякие вилковы зенит доминировал, когда начали нормально судить зенит рискует второй год подряд проиграть чемппионат.. делайте выводы!
Ответить
anatolich72
1776935979
А зачем бил Зобнина ногой , чтоб легче встать было, козлина этот вендель !
Ответить
СильныйМозг
1776937326
Вендел сделал это на скорости, по инерции, чтобы самому не упасть. Желтую получил, но и те кто выскочили, должны были получить по е*алу. :))))
Ответить
NewLife
1776941522
Видимо, Бомбардиру пох, что у них уже второй день новости зависли на главном экране. Наверное, заняты поиском значения слова "вердикт" в словаре.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 