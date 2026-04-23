Семак – о предупреждении Вендела: «Он еле руки выставлял, не считаю, что это карточка»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о желтой карточке полузащитника Вендела, полученной им в матче 26-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:0).

– Сегодня было много единоборств, много столкновений. У Вендела был момент с Морозовым, до этого толкнул Батракова в концовке. Как вы считаете, это связано с борьбой за чемпионство, потому что игроки понимают, что «Краснодар» можно пропустить вперед?

– Много с нашей стороны? Посмотрите, сколько было фолов и карточек, когда мы выбегали в быстрые контратаки со стороны игроков «Локомотива». Их тоже было много.

И в моменте с Венделом, я не считаю, что это вообще какая-то желтая карточка. Он бежит, если вы видели, там бровка – синтетика. Ему надо как-то затормозить, а перед ним игрок. Он еле-еле руки выставлял. Он руки выставлял, [соперник] упал, сразу крик, кто-то подбежал со скамейки, его толкнул, но показали почему-то только Венделу.

А почему второму игроку, который пошел провоцировать, не показали карточку? Если это столкновение и все побежали со скамейки, объясните. Наверное, это несправедливо абсолютно. Я считаю, что там вообще нет никакой карточки.

Игрок бежит, на синтетику вылетает, как ему остановиться? Он просто еле ручки выставляет, вот так вот, если вы видели повтор. Судья тут же, прибегает, показывает карточку. То есть, вот это футболисты же чувствуют, за что можно давать.

И если вы обратите внимание, то редко, когда они спорят слишком ярко, когда они понимают, что там 50 на 50 или туда не надо давать. А когда постоянные эти крики со всех сторон, наверное, во многом это из-за решений арбитра.

По поводу нервозности, конечно, нервозность есть. Играют первая и третья команды. И я думаю, и «Локомотив» хотел выиграть, приблизиться, побороться за первое место. И нам нужно было сделать все, чтобы выиграть, чтобы остаться на первом месте. Это футбол, эмоции. Конечно, это до матча понятно было, что сегодня игра будет такая нервная.