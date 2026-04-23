Зенитовец Дркушич – об игре Дурана: «Я тоже не знаю, как это комментировать»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич ответил на вопросы о зимнем новичке команды Джоне Дуране.
- 22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.
- В кубковой игре против «Спартака» он пробежал меньше вратаря.
– У вас вызывает удивление игра Дурана? Все ожидали, что он разрывать будет, а в итоге… У болельщиков большие вопросы.
– Я тоже не знаю, как это комментировать…
– В какой он физической форме?
– Я не знаю, что сказать. Это надо спросить у Дурана.
– Но он бегает меньше вратаря, как в игре со «Спартаком». Вы бы столько смогли пробежать?
– Видел эту новость, да. Наверное, нет, я не смог бы пробежать меньше вратаря.
- «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
- За 2,5 месяца нападающий забил 2 гола в 8 матчах – оба с пенальти.
- «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.
- Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».
Источник: «РБ Спорт»