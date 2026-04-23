Зенитовец Дркушич – об игре Дурана: «Я тоже не знаю, как это комментировать»

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич ответил на вопросы о зимнем новичке команды Джоне Дуране.

22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.

В кубковой игре против «Спартака» он пробежал меньше вратаря.

– У вас вызывает удивление игра Дурана? Все ожидали, что он разрывать будет, а в итоге… У болельщиков большие вопросы.

– Я тоже не знаю, как это комментировать…

– В какой он физической форме?

– Я не знаю, что сказать. Это надо спросить у Дурана.

– Но он бегает меньше вратаря, как в игре со «Спартаком». Вы бы столько смогли пробежать?

– Видел эту новость, да. Наверное, нет, я не смог бы пробежать меньше вратаря.