  • Зенитовец Дркушич – об игре Дурана: «Я тоже не знаю, как это комментировать»

Зенитовец Дркушич – об игре Дурана: «Я тоже не знаю, как это комментировать»

Сегодня, 15:20
10

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич ответил на вопросы о зимнем новичке команды Джоне Дуране.

  • 22-летний колумбиец – самый дорогой футболист сине-бело-голубых по версии Transfermarkt с рыночной стоимостью 25 миллионов евро.
  • В кубковой игре против «Спартака» он пробежал меньше вратаря.

– У вас вызывает удивление игра Дурана? Все ожидали, что он разрывать будет, а в итоге… У болельщиков большие вопросы.

– Я тоже не знаю, как это комментировать…

– В какой он физической форме?

– Я не знаю, что сказать. Это надо спросить у Дурана.

– Но он бегает меньше вратаря, как в игре со «Спартаком». Вы бы столько смогли пробежать?

– Видел эту новость, да. Наверное, нет, я не смог бы пробежать меньше вратаря.

  • «Зенит» объявил о переходе Дурана 9 февраля.
  • За 2,5 месяца нападающий забил 2 гола в 8 матчах – оба с пенальти.
  • «Аль-Наср» зимой 2025-го платил «Астон Вилле» за колумбийца 77 млн евро.
  • Первую часть сезона-2025/26 он провел в «Фенербахче».

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Дркушич Ваня Дуран Джон
СильныйМозг
1776947134
Бегает он мало, но когда принемает мяч, сразу видно, что он не Соболев! Дельфин, на ногах ели стоит.
Ответить
Бумбраш
1776947537
Отстаньте уже от Дюрана,чувак на чиле,он итак разрывает,питоорских сикелушек и ему за это хорошо платят...зинка-дойная корова и срам российского футбола
Ответить
alp
1776947882
а дуран то не дурак, знает толк в саботаже
Ответить
vvv123
1776948149
Кого набрали?
Ответить
ZAITZEFF2011
1776949309
Пусть сидит на лавке. Вредитель.
Ответить
Интерес
1776959402
Странно, что в публичном пространстве в негативном контексте игрок обсуждает своего товарища по команде.Точнее-его игровые неудачи.Это дело других.
Ответить
