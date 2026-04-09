Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комичная статистика зенитовца Дурана в матче со «Спартаком»

Комичная статистика зенитовца Дурана в матче со «Спартаком»

9 апреля, 15:05
30

Статистика РУСТАТ по кубкового матчу «Зенита» и «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти) рассмешила болельщиков.

Оказалось, что нападающий «Зенита» Джон Дуран на 61 минуту на поле (пока его не заменили) пробежал 5,9 километров. При этом у вратаря хозяев Евгения Латышонка к этому времени было 6,3 километра.

Кроме этого Дуран стал худшим среди полевых игроков двух команд по средней скорости – 5,6 км/ч.

  • Команды встречались во втором этапе 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России-2025/26. «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Спартак» выиграл по пенальти после нулевой ничьей в основное время. В финале соперником красно-белых будет ЦСКА.
  • «Зенит» вылетел из турнира.

Еще по теме:
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой» 5
Экс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб 2
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана 9
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Зенит Спартак Дуран Джон
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1775736710
"Золотое" приобретение. Так держать!
Ответить
...уефан
1775737087
...потом будут его вспоминать, как Легенду клуба...
Ответить
Юбиляр
1775739068
Вы не поняли - он просто СТОРОЖИЛ свой момент! Гыгыгы...
Ответить
FWSPM
1775739101
Да у него во всех матчах комичная статистика.хорошо хоть пенальти бить дают. Напомню что каждый матч этого суперталанта обходится гаспрему примерно в 300 тысяч евро.
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1775741598
Так он не бегать сюда приехал, сейчас тут несколько месяцев походит и бабла поднимет.
Ответить
Спартач80
1775742133
Не опохмелили мальченку, ещё чего то хотят...
Ответить
Дубина
1775742445
ХА ХА ХА!! Еще дуранов еще цыганей таких от в помойку!!! Шлака наберут цыганского и рады))) А шоколадки бухают да по кабакам лазят((( Позор!!! ЗПРФ....
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1775742474
Он Дуран, а не Дурак...
Ответить
ziborock
1775746317
Чувак приехал отдохнуть от футбола за большие деньги, отстаньте от него!
Ответить
ziborock
1775746583
Сейчас факед напишет что Зенит его за 80 продаст!)))
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Назначены судьи на матчи 1-го тура Пути РПЛ Кубка России
Вчера, 15:35
3
Жена Смолова пожаловалось на слова прохожего в адрес мужа
Вчера, 12:17
11
Где смотреть матч «Локомотив» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2026
Вчера, 11:16
Где смотреть матч «Динамо» Махачкала – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2026
Вчера, 11:14
Где смотреть матч «Родина» – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2026
Вчера, 11:12
Где смотреть матч «Акрон» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 4 августа 2026
Вчера, 11:09
Клуб Медиалиги готов обсудить подписание Дзюбы
31 июля
2
Глушаков назвал условия для выхода на поле в Кубке России
31 июля
СКА Басты прошел профессионалов на старте Кубка России
29 июля
2
Экс-защитник сборной России завершил карьеру
29 июля
Кубок России. Смолов отметился голевым пасом в первом матче нового розыгрыша турнира
28 июля
ФотоЭкс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
5-й клуб за полтора месяца снялся со Второй лиги
22 июля
2
Расписание матчей медийных команд в 1-м раунде Кубка России
15 июля
Опубликовано расписание первых трех туров Пути РПЛ Кубка России
15 июля
2
Раскрыты задачи «Зенита» на новый сезон
15 июля
18
«Я чуть не сгорел!»: Мостовой лично поучаствовал в изготовлении нового трофея Кубка России
11 июля
5
Смолов сыграет в Кубке России-2026/27
8 июля
1
Команда «БоМиК» выступит в Кубке России
1 июля
1
39-летний Глушаков собирается возобновить карьеру в новом сезоне
29 июня
5
СКА Басты сыграет в Кубке России
27 июня
1
Расписание группового этапа Пути РПЛ Кубка России-2026/27
24 июня
Реакция фанатов «Зенита» на введение Fan ID в Кубке России
19 июня
39
Жеребьевка Пути РПЛ Кубка России: «Спартак» сыграет в группе с «Рубином», «Зенит» – с «Балтикой»
19 июня
11
Фото«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
РФС сделал обязательным Fan ID в матчах команд РПЛ в Кубке России
19 июня
38
Определены даты проведения Кубка России-2026/27
17 июня
1
РФС объявил об изменениях в регламенте Кубка России
17 июня
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+