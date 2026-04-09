Комичная статистика зенитовца Дурана в матче со «Спартаком»

Статистика РУСТАТ по кубкового матчу «Зенита» и «Спартака» (0:0, 6:7 по пенальти) рассмешила болельщиков.

Оказалось, что нападающий «Зенита» Джон Дуран на 61 минуту на поле (пока его не заменили) пробежал 5,9 километров. При этом у вратаря хозяев Евгения Латышонка к этому времени было 6,3 километра.

Кроме этого Дуран стал худшим среди полевых игроков двух команд по средней скорости – 5,6 км/ч.