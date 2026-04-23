Форвард «Спартака» может вернуться в Нидерланды

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде может сменить команду по завершении нынешнего сезона.
Интересс к форварду есть от одного клуба из топ-5 лиг. Также он пользуется спросом в чемпионате Нидерландов, где ранее выступал за «Твенте» в 2021–2024 годах.
23-летний Угальде в этом сезоне провел 31 матч за красно-белых, забил 7 голов, сделал 2 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.
- Срок контракта костариканца со «Спартаком» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»