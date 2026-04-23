Казанский предложил изменение в работе комментаторов РПЛ

Сегодня, 13:21
2

Комментатор «КХЛ ТВ» и Okko Денис Казанский считает, что на матчах РПЛ в паре вместо комментатора-репортера должен работать эксперт.

– Почему не прижилось комментирование футбола с экспертами, как в хоккее?

– На больших турнирах такие попытки были – на чемпионатах Европы и мира, но мало. У меня нет ответа на этот вопрос.

В хоккее это старая практика. Сейчас ты удивляешься, когда работаешь на хоккее один, без напарника. Такие матчи тоже бывают – в регулярном чемпионате их огромное количество. Но мы уже привыкли: пары сбиты, все друг друга прекрасно знают – с кем комфортно работать, как интересно построить репортаж.

Что касается футбола, для меня это остается загадкой. С экспертами сейчас проблем точно нет. Есть много людей, которые могут лаконично формулировать мысль и интересно рассказывать о футболе. Мне сложно сказать, почему их не сажают в пару.

Это дело «Матч ТВ» как основного вещателя российского чемпионата. Европейские матчи проходят по старой кальке с «НТВ-Плюс»: либо ты делаешь соло, либо есть комментатор и репортер, работающий у кромки поля.

Но на российских играх, на мой взгляд, должен быть комментатор-эксперт, а не комментатор-репортер у бровки. Это хорошо и добавляет красок. Я не понимаю, почему люди не делают шаг в эту сторону.

– Кто из комментаторов сейчас входит в топ-3?

– Для комментатора очень важен узнаваемый стиль. В моем поколении таких не так уж и много.

Как можно назвать три лучших писателя? Как выбирать между Николаем Гоголем, Федором Достоевским, Антоном Чеховым, Александром Пушкиным и всеми остальными? Это невозможно.

Когда ты включаешь телевизор, понимаешь, что сегодня работает Константин Генич, и знаешь, какое качество получишь, что от него хочешь услышать и что он тебе даст.

Включаешь канал – там Роман Трушечкин. Ты знаешь его стиль, манеру игры с микрофоном, набор слов. Нравится, не нравится – другое дело. Но ты точно знаешь, какие качества он него услышишь. Выбираешь Володю Стогниенко или других ребят. В этом вся прелесть.

Россия. Премьер-лига
Good_win_ФКСМ
Good_win_ФКСМ
Если условные чердак будет комментировать в паре с настоящим экспертом, то чердака дожны будут снять с матча еще до перерыва - вчерашний матч наглядно показал, как это... "комментирует" - весь матч было отбеливание гостей и принижение хозяев... и ни слова как эксперта по существу.. хоккей всегда приятно слушать - там именно по существу комментируют и разбирают все.. тут же кулики только и хвалят болото.
balam
balam
предлагаю им заткнуться.уже по Орлову скучаю
