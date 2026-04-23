Литвинов рассказал об особом подходе Карседо к российским игрокам

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал об особенном подходе главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
– Расскажи, насколько Карседо вовлечен в общение именно с русскими ребятами?
– Почти каждый день тренер пытается сказать каждому игроку что-то наедине.
С самого начала сборов он давал понять русским ребятам, что мы должны быть в команде как хозяева и говорить иностранным игрокам, какие тут правила поведения на поле и за его пределами: «Это мы приехали в Россию из других стран, а для вас это родной дом». Благодаря такому подходу тренеру, наверное, и удалось построить ту команду, которая есть сейчас.
- Хуан Карлос Карседо работает главным тренером красно-белых с 5 января.
- Под его руководством «Спартак» в 7 матчах чемпионата России набрал 16 очков и поднялся на 5-е место.
Источник: «РБ Спорт»