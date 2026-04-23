Мостовой: «Хотелось бы, чтобы такие люди, как Мостовой, были в российском футболе»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сказал, что клуб улучшил отношения со своими ветеранами.

Экс-игрок стал ведущим «Царского подкаста», который запустили красно-белые.

«Как мы и говорим, потихоньку со сменой руководства в «Спартаке» началось улучшения отношения к своим легендам. Мы с [генеральным директором] Сергеем Некрасовым встречались, потому что знакомы очень давно, потом поболтали с [спортивном директором] Франсисом Кахигао. Сдвиги есть.

В разговоре как-то пошла тема, пришли к выводу, что можно сделать спартаковский подкаст, куда можно приглашать бывших и действующих футболистов. Должны быть еще выпуски, однозначно будем этим заниматься.

С Эсьекелем Барко пообщались, сразу стал лучшим футболистом. Мне Барко отлично зашел по общению, хотя многие переживали, что иностранец. Когда увидел меня, сразу растаял, сразу понял, кто перед ним, все началось. Провели прекрасно, плюс на испанском общались.

Мы смеялись, общались, со мной же много аргентинцев играло. Было много моментов для воспоминаний.

Хотелось бы, чтобы такие люди, как Мостовой, были в нашем российском футболе, тогда мы будем добиваться каких-то успехов. Это придумали не мы, это придумал профессиональный футбол, так во всех мировых странах. Каждый должен заниматься тем, что ему было предложено свыше судьбой. Футбольные люди должны быть в футболе», – добавил Мостовой.