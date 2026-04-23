  • Мостовой: «Хотелось бы, чтобы такие люди, как Мостовой, были в российском футболе»

Мостовой: «Хотелось бы, чтобы такие люди, как Мостовой, были в российском футболе»

Сегодня, 09:43
15

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой сказал, что клуб улучшил отношения со своими ветеранами.

Экс-игрок стал ведущим «Царского подкаста», который запустили красно-белые.

«Как мы и говорим, потихоньку со сменой руководства в «Спартаке» началось улучшения отношения к своим легендам. Мы с [генеральным директором] Сергеем Некрасовым встречались, потому что знакомы очень давно, потом поболтали с [спортивном директором] Франсисом Кахигао. Сдвиги есть.

В разговоре как-то пошла тема, пришли к выводу, что можно сделать спартаковский подкаст, куда можно приглашать бывших и действующих футболистов. Должны быть еще выпуски, однозначно будем этим заниматься.

С Эсьекелем Барко пообщались, сразу стал лучшим футболистом. Мне Барко отлично зашел по общению, хотя многие переживали, что иностранец. Когда увидел меня, сразу растаял, сразу понял, кто перед ним, все началось. Провели прекрасно, плюс на испанском общались.

Мы смеялись, общались, со мной же много аргентинцев играло. Было много моментов для воспоминаний.

Хотелось бы, чтобы такие люди, как Мостовой, были в нашем российском футболе, тогда мы будем добиваться каких-то успехов. Это придумали не мы, это придумал профессиональный футбол, так во всех мировых странах. Каждый должен заниматься тем, что ему было предложено свыше судьбой. Футбольные люди должны быть в футболе», – добавил Мостовой.

  • Он выступал за «Спартак» в 1987–1991 годах, став в его составе двукратным чемпионом СССР и обладателем Кубка Федерации футбола СССР.
  • В прошлом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A.
  • Он тренировал только команды, собранные для выставочных матчей, а также любительские и медийные клубы.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Мостовой Александр
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чермындыр
1776928447
Что с сайтом? Мобильная версия зависла на 14:30 вчерашнего дня! Главная в браузере и того раньше!
Ответить
Fibercore
1776929451
Александр, а кто Вам мешал после окончания игровой учиться на тренера и тренировать, оставаясь в футболе? Нечего пенять на окружение, коли желания не было.
Ответить
...короче
1776929716
...поплыл патлатый)...
Ответить
Таврида
1776930745
"Хотелось бы, чтобы такие люди, как Мостовой, были в нашем российском футболе". Сразу анекдот вспоминается: Абрам молиться в синагоге : - Господь ! Дай мне шанс выиграть миллион долларов по лотерее. Проходит день . Господь не дает. Понедельник.... Вторник ... Среда ...Абрам продолжает молиться более усердно. Четверг... Пятница . - "Господь ! Дай мне шанс. Прошу тебя!!" В субботу Господь не выдерживает и обращается к Абраму: - Абрам ! Ну дай и ты мне шанс! Купи хоть один лотерейный билет. Мостовой, ты хоть в ФНЛ тренером зайди...
Ответить
Foxitkuban
1776931598
Хозяин подарил Добби носок...
Ответить
АК 68
1776931666
Нашёл себе место, языком молоть где-то на подкасте для Мостового самое то, может и денежку за это дадут.
Ответить
Интерес
1776934980
Двадцать лет вещал, что тренерский диплом ему не нужен, и вот...Поздно пить боржоми, Александр...
Ответить
k611
1776960564
Пристроили человека, как раз по его профилю - болтологией заниматься...
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
